1 Ekim 2008 tarihi hayli önemli! Hemen anında dilekçenizi verin! Emekliler ve SSK (SGK) çalışanları bu paradan faydalanabilir!
Hemen anında dilekçenizi verin! Emeklilik haklarını kazanmalarının sonrasında gene SSK'lı olarak çalışmaya devam eden vatandaşlar için 1 Ekim 2008 tarihi hayli önemlidir. Emekli olup kıdem tazminatını sıfırlayan vatandaşlar, emekli aylıklarını kestirip çalışmaya devam edebilecekler ancak bunun amacıyla tek koşul emeklilik dilekçesi verilme koşuludur. Emekli olup SSK'lı olarak çalışmak isteyen kişiler amacıyla 2008 yılının Ekim ayı hayli önemlidir. Çalışmış olduğunuz süreye göre 1,5 maaşa kadar ihbar tazminatı yükselebilir ve ayrıca gerekli bir neden olmadan işinden kovulan işçilerde bu durumdan faydalanabileceklerdir.
Emekli olan vatandaşlar ile durumu hazırda hala çalışmaya devam eden vatandaşlar haklarını merak etmektedirler. Emekli olan şahıslar, çalışma vakitlerinde tazminat alabilecekler ve ilaveten emekli olup çalışmaya devam eden vatandaşlar amacıyla de ikinci bir tazminat hakkı doğdu. Kıdem tazminatlarını sıfırlamış olan emekli vatandaşlar, emekliliklerinin sonrasında çalıştıkları vakit de tazminat alabilecekler. Emekli olduktan sonra yine çalışma hayatına dönen vatandaşlarımızın şartları sağladığı takdirde yeniden tazminat hakkı sahip olunan durumdadır. Genç yaşta emekli olunması üstüne de çalışma hayatına ara verilmiyor. Peki çalışan emekliye ikinci tazminat ve kıdem tazminatı nasıl alır? Emekli ikinci tazminat alma müracaat şartları nedir?
İKİNCİ TAZMİNAT HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?
Çalışmış olduğunuz süreye göre 1,5 maaşa kadar ihbar tazminatı yükselebilir ve ayrıca gerekli bir neden olmadan işinden kovulan işçilerde bu durumdan faydalanabileceklerdir. 20 yıl aynı yerde çalışıp kıdem tazminatını alıp emekli olan ve daha sonra yine aynı yerde çalışmaya başlamış kişiler, 3 yıl daha çalışmaya devam etti ise ikinci kıdem tazminatları 3 yıllık süre üzerinden hesaplanır.
İKİNCİ KEZ ÖDEME VAR
Emekli çalışanların diğer çalışanlardan hiçbir farkı yok. Yani izinleri, tazminatları aynı şekilde hesaplanıyor. Emekli bir çalışan da diğerleri gibi 1 yıl dolduktan sonra işten çıkartılırsa, kanunun tarif ettiği ihbar ve kıdem tazminatını brüt maaş üzerinden alıyor. Ayrıca izin günleri de yine diğer çalışanlar gibi kıdemlerine göre belirleniyor.
Hatta 50 yaşından büyük olanlar için kıdemine bakılmaksızın 20 günden az izin verilemiyor. Bir işyerinde çalıştıktan sonra emekli olanlar istedikleri zaman ayrılıp kıdem tazminatını alabiliyor. Son iş yerinde en az bir yıl çalışmış olmak kaydıyla ne kadar kıdemi varsa o kadar tazminat ödeniyor. Daha sonra bir başka iş yerinde de bir yılı doldurup kendi istek ve kusuru dışında çıkartılırsa bu kez ikinci tazminatı da alabiliyor.
EMEKLİ ÇALIŞANIN KIDEM HAKKI SÜRER
Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler üç gruba ayrılıyor. Birinci grubu, emekliliği hak ettikten sonra 'kıdem tazminatını almadan' emekli aylığı bağlatarak sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle aynı işyerinde çalışmaya devam edenler oluşturuyor. İkinci grupta, o güne kadar hak etmiş olduğu 'kıdem tazminatını alıp' emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmaya devam edenler; üçüncü grupta ise kıdem tazminatını alıp emekli olduktan sonra 'başka bir işyerinde çalışanlar yer alıyor.
İş Kanunu'na göre, emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler ile diğer çalışanlar arasında bir fark bulunmuyor. Dolayısıyla, kıdem, ihbar, yıllık izin gibi hakların aynısı emekli olduktan sonra çalışanlar için de geçerliliğini koruyor.