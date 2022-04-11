Yaş şartı esniyor! 1 ay sonra Meclis'e sevk edilecek! EYT'liler 2 yıllık kazançla gün saymaktan kurtuluyor! 3600 günü dolduran 50 55 yaşında...
3600 ek gösterge ve sözleşmeliler hakkında çalışmalarda sona gelinirken, sırada EYT meselesi var. Yaşa takılanlar yeni çalışmayı beklerken, çeşitli formüller de gündeme geliyor. 3600 ek gösterge meselesinin çözülmesine az bir zaman kala önümüzdeki süreçlerde de EYT ile ilgili neler yaşanacağı gündemdeki yerini sık sık alıyor. Yapılacak çalışmalar kapsamında hangi formüllerle düzenlemenin hayata geçirileceği büyük önem arz ediyor. Bu doğrultuda çeşitli formüller emekliliği bekleyenler tarafından merak ediliyor. EYT çalışmasıyla birlikte en az emeklilik bekleyen bir vatandaşın en az 2 yıl kazancı olacak. 3600 günü dolduranlar emekli de olabilir tazminat da alabilme imkanı var. İşte 10 soruda EYT'liye emeklilik formülü!
EYT milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği güncel konulardan birisi olarak sık sık karşımıza çıkıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çeşitli formüller gündeme gelirken hükümet kanadından adımlar atılmaya devam ediliyor. Sigorrtası 9 Eylül 1999 tarihinden önce olan, yaş ve prim şartını tamamlayarak emekli olmayı bekleyen vatandaşlara müjdeli haberler peşi sıra geliyor. Gündemdeki gelişmeler tüm hızıyla devam ederken yeni bir formül daha masaya geldi. İşte 10 soruda EYT çözümü...
3600 ek gösterge ve sözleşmeliler ile ilgili çalışmalarda sona yaklaşılırken, sırada EYT var. Yaşa takılanlar yeni çalışmayı beklerken, çeşitli formüller de gündemde...
1) Çalışma kimleri kapsayacak?
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayan ancak yaşı bekleyenleri ilgilendiriyor.