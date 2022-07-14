1 Ağustos’ta çalışanların cebine girecek! Asgari ücretlilerin ZAMLI maaşlarına 18 gün kaldı! Sıra EYT ve sözleşmeli memurda! 3+1 formülü: Şartlar düşüyor...

Asgari ücretli, memur ve emeklilerin zamları açıklandı. Gözler bu kez EYT ve sözleşemli memura çevrildi. 3600 ek gösterge yasasının çıkmasının ardından EYT ve sözleşmeli memurla ilgili çalışmaların detayları merak edildi. EYT'de çalışma ve yasa tarihi bell olurken, sözleşmeli memurlar için de 3+1 formülü dikkat çekti. Ayrıca geçici işçiler için de çalışma süresinin uzayacağı öğrenildi.