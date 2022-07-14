1 Ağustos'ta çalışanların cebine girecek! Asgari ücretlilerin ZAMLI maaşlarına 18 gün kaldı! Sıra EYT ve sözleşmeli memurda! 3+1 formülü: Şartlar düşüyor...
Her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret miktarına Temmuz ayında yüzde 30'luk bir zam yapıldı. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi dönüşü Dolmabahçe'de verdi. Yeni artışla birlikte asgari ücret brüt 6.471 TL, net 5.500 TL oldu. Yeni zamlı maaşlar 1 Ağustos'ta çalışanların cebine girecek. Memur ve emekli temmuz zammı da belli oldu. SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 42,35 oranında zam yapılırken, memurlar 6 aylık enflasyon ve toplu sözleşme zammıyla yüzde 41,69 oranında zam almaya hak kazandı. Sözleşmeli memura kadro ve emeklilikte yaşa takılanlar için EYT çalışması da gündeme gelmeye başladı. İşte sıcak gelişmeler...
Asgari ücretli, memur ve emeklilerin zamları açıklandı. Gözler bu kez EYT ve sözleşemli memura çevrildi. 3600 ek gösterge yasasının çıkmasının ardından EYT ve sözleşmeli memurla ilgili çalışmaların detayları merak edildi. EYT'de çalışma ve yasa tarihi bell olurken, sözleşmeli memurlar için de 3+1 formülü dikkat çekti. Ayrıca geçici işçiler için de çalışma süresinin uzayacağı öğrenildi.
Bilindiği üzere Emeklilikte yaşa takılanlar kısaca EYT'liler 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş yılını ve primini tamamlamış yaşı bekleyen sigortalılardan oluşuyor. Fakat bu sigortalıların içinde primini ve yılını tamamlamamış olanlar da bulunuyor. Peki EYT'LİLER İÇİN ŞARTLAR NELER OLACAK? Masada neler var? Sözleşmeli memura 3+1 formülü detayları nelerdir? Gelin hep birlikte bakalım...
EYT'de meselesininde 3'lü komisyon çalışmaları yönetecek. Maraton yıl sonuna kadar sürecek. Sözleşmeliler yeni haklara kavuşacak, EYT'lilerin emeklilik sorunu çözülecek, geçici işçiler için çalışma süresi uzayacak. Yaz boyu sürecek çalışmalar Ekim ayı ile birlikte kamuoyu ile paylaşılacak. Yeni yıl ile birlikte milyonların sorunu da çözülmüş olacak. Milyonlar 2023 yılının başında bekledikleri yasalara kavuşacaklar.
Söz konusu maddede, "Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır" ifadesi yer aldı.