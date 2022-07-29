1 Ağustos 2022 sigaraya zam gelecek mi? Sigaraya 3-4 TL zam mı geldi? Philip Morris, BAT, JTİ güncel zamlı sigara fiyatları! En ucuz - pahalı sigara...

Sigara tiryakileri tedirginlik içinde sigaraya zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Sosyal medyada ise sigaraya büyük bir zam yapılacağı haberleri dolaşıyor. Peki 1 Ağustos 2022 sigaraya zam gelecek mi? En ucuz sigara ne kadar? Sigaraya yeni zam geliyor mu? Güncel sigara tekel fiyatlarını hemen aşağıda bulabilirsiniz...