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Haberler Ekonomi 1-31 Ocak 2023 zamlı maaş promosyonu ÖDEME TABLOSU: Emekliye 12 bin TL ödeme! Ziraat, Halkbank, İŞ, Garanti, Vakıfbank, Finansbank...

1-31 Ocak 2023 zamlı maaş promosyonu ÖDEME TABLOSU: Emekliye 12 bin TL ödeme! Ziraat, Halkbank, İŞ, Garanti, Vakıfbank, Finansbank...

Ocak ayının gelmesiyle beraber emekli promosyon ödemeleri hakkında yeni güncellemeler merak edildi. Bankalar emekli maaşlarının belli olmasının ardından kampanyalarda yenilemeye gidiyor. Bu kapsamda bazı bankalardan ilk atak geldi. 1-31 Ocak tarihine kadar geçerli kampanyalar duyuruldu. Peki, Ocak 2023'te hangi banka ne kadar promosyon ödemesi veriyor? İşte banka banka güncel promosyon ödeme tablosu!

takvim.com.tr
04.01.2023 12:42 - Son Güncelleme: 04.01.2023 12:42
1-31 Ocak 2023 zamlı maaş promosyonu ÖDEME TABLOSU: Emekliye 12 bin TL ödeme! Ziraat, Halkbank, İŞ, Garanti, Vakıfbank, Finansbank...

Ocak zammı sonrasında emeklilerin promosyon ödemelerinde son durum merak edilip araştırılıyor. 3 yıllık sözleşmesi sona erecek emekli vatandaşlar ve yeni başvuruda bulunacaklar banka promosyonunu en fazla veren bankaları araştırmaya başladı. Ocak ayıyla birlikte bankalar tarafından yeni kampanyalar gelmeye başladı. Peki, en yüksek ödeme veren banka hangisi? İşte tüm detaylar...

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1-31 Ocak 2023 zamlı maaş promosyonu ÖDEME TABLOSU: Emekliye 12 bin TL ödeme! Ziraat, Halkbank, İŞ, Garanti, Vakıfbank, Finansbank...

EYT düzenlemesiyle birlikte 2,5 milyon kinin emekli olması bekleniyor. Bu durum bankaların promosyon tahının yeniden kabarmasına neden oldu.

1-31 Ocak 2023 zamlı maaş promosyonu ÖDEME TABLOSU: Emekliye 12 bin TL ödeme! Ziraat, Halkbank, İŞ, Garanti, Vakıfbank, Finansbank...

EYT düzenlemesinin duyurulmasıyla birlikte bankalar emekliler için promosyon hazırlığına başladı. Halihazırda banka promosyonları 3 bin TL ile 7.500 TL arasında değiyor.

1-31 Ocak 2023 zamlı maaş promosyonu ÖDEME TABLOSU: Emekliye 12 bin TL ödeme! Ziraat, Halkbank, İŞ, Garanti, Vakıfbank, Finansbank...

Yeni yılla birlikte emekli promosyonu kampanyasını duyuran ilk banka Garanti Bankası oldu.

1-31 Ocak 2023 zamlı maaş promosyonu ÖDEME TABLOSU: Emekliye 12 bin TL ödeme! Ziraat, Halkbank, İŞ, Garanti, Vakıfbank, Finansbank...

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Kampanya geçerlilik tarihi 1-31 Ocak 2023'tür. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

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