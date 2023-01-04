1-31 Ocak 2023 zamlı maaş promosyonu ÖDEME TABLOSU: Emekliye 12 bin TL ödeme! Ziraat, Halkbank, İŞ, Garanti, Vakıfbank, Finansbank...

Ocak zammı sonrasında emeklilerin promosyon ödemelerinde son durum merak edilip araştırılıyor. 3 yıllık sözleşmesi sona erecek emekli vatandaşlar ve yeni başvuruda bulunacaklar banka promosyonunu en fazla veren bankaları araştırmaya başladı. Ocak ayıyla birlikte bankalar tarafından yeni kampanyalar gelmeye başladı. Peki, en yüksek ödeme veren banka hangisi? İşte tüm detaylar...