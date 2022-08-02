1-2 Ağustos 2022 A101 aktüel ürünler kataloğu TAM LİSTE! Bu hafta A101’de neler var? İndirimli ürünler: 29,95’e düştü 500 ml yağ, bakliyat...

Yeni hafta geldi. A101 aktüel ürünlerini yeni haftaya göre güncelledi. Bugünden itibaren A101 marketlerinde indirimden satılacak ürünler belli oldu. Her hafta aktüel ürünler kataloğunu yenileyen zincir marketleri Ağustos ayına girdiğimiz bu Pazartesi günü de büyük kampanya başlattı. Birbirinden cazip fiyatlarla müşterilerin ilgisini çekmeyi başardı. Peki bu hafta A101'de neler var? İşte 2022 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste...