1-2-3 çocuklu ailelere 400 TL ödeme! PTT şubelerinden veya ATM'den alın! İşçi, memur, çalışan ayrımı yok! Dilekçeyle hemen başvurun! 55 günde...
Aile Bakanlığı tarafından birçok alanda destek ödemesi yapılıyor. Dar gelirli, maddi durumu yetersiz aileler yardım başvurusu yapıyor. Devlet kanadından, 300-400-600 TL ödeme yapılıyor. Yazılı olarak müracaatte bulunanlar yararlanıyor. Çalışma koşulu bulunmuyor. İşçi, memur ayrımı yapılmıyor. Bu destek tek sefere mahsus olarak veriliyor. Başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müdürlükleri'ne ya da Sosyal Hizmet Merkezleri'ne yapılıyor. İşte detaylar!
Milyonlarca şahıs yararlanıyor. Geri ödemesiz para desteği veriliyor. Devlet doğrultusundan müracaat yapanlara 600 liraya kadar destek ödemesi yapılıyor. Belge ile müracaat yapılması gerekiyor. İşte ödemeden yararlanma yolları ve şartları haberimizde!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk sahibi ailelere destek olmaya devam ediyor. Doğum yardımı adı altında ailelere, yılda bir kez çocuk sayısına göre 300,400 ve 600 TL ücret ödeniyor.
Ödemeler Ekim ayında da devam edecek. Peki 2022 Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, doğum yardımı alma şartları ve diğer detaylar...
DOĞUM YARDIMI NASIL ALINIR?
Doğum yardımı alabilmek için ailelerin gerekli başvuru şartlarını taşımaları gerekmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Eylül ayı ödemelerine ilişkin yaptığı değerlendirmede vatandaşlara 33.2 milyon TL nakdi yardım yapıldığını duyurdu.
Doğum yardımı alabilmek için anne, baba veya her ikisinin de Türk vatandaşı olması gerekmektedir. Mavi kart sahibi olanlar doğum yardımı alabilir.Bu ücretler 15.05.2015 sonrasında gerçekleşen doğumlar için verilmektedir. Bu tarihten önce doğanlar için ücret ödenmez.