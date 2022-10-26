1-2-3 çocuklu ailelere 400 TL ödeme! PTT şubelerinden veya ATM’den alın! İşçi, memur, çalışan ayrımı yok! Dilekçeyle hemen başvurun! 55 günde...

Doğum yardımı alabilmek için anne, baba veya her ikisinin de Türk vatandaşı olması gerekmektedir. Mavi kart sahibi olanlar doğum yardımı alabilir.Bu ücretler 15.05.2015 sonrasında gerçekleşen doğumlar için verilmektedir. Bu tarihten önce doğanlar için ücret ödenmez.