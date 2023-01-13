1-2-3-4 çocuklu aileye 3.295 TL ödeme! PTT’den anaokul, ilkokul, lise öğrencilerine harçlık gibi verilecek! e-Devlet’ten başvuru yapın! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Vatandaşa yapılan yardım ödemeleri için başvurular 2023 yılında da devam ediyor. Fazla bilinmeyen bu yardımlar devlet kurumları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından sağlanmaktadır. Ocak ayıyla birlikte vatandaşa yapılan ödemelerde artış yaşandı. Destek ödemeleri başvurunun onaylanması halinde direkt hesaplara yatırılmaya başlanıyor. Peki, çocuk yardımından kimler yararlanacak? İşte detaylar!