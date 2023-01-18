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Haberler Ekonomi 1-2-3-4 çocuklu ailelere 2 ayda 1 verilecek! PTT hesabına 1430 TL ödeme yapılacak! e-Devlet'ten kontrol edin! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

1-2-3-4 çocuklu ailelere 2 ayda 1 verilecek! PTT hesabına 1430 TL ödeme yapılacak! e-Devlet'ten kontrol edin! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Aile Bakanlığı tarafından müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay ihtiyaç sahiplerine ödeme yapıyor. Bu anlamda kimsenin bilmediği yardımlar olabiliyor. Haberimizde bilinmeyen yardımlara ilişkin gerekli detaylara yer verdik.

takvim.com.tr
18.01.2023 22:55 - Son Güncelleme: 18.01.2023 22:56
PTT hesabına 1430 TL ödeme yapılacak! 1-2-3-4 çocuklu ailelere 2 ayda 1 verilecek! e-Devlet’ten kontrol edin! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Devlet tarafından birçok alanda yardım ödemesi sağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere çok sayıda başlık altında sosyal yardım verilmeye 2023 yılında da tam gaz devam ediliyor. Sosyal yardımlar konusunda oldukça aktif bir çalışma gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı belirlenen şartları taşıyan herkesi yardımlardan yararlandırıyor. Bu kapsamda 600 TL ile 1430 TL destek ödemeleri gündeme geldi. Peki, kimler yararlanacak? İşte tüm merak edilenler!

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PTT hesabına 1430 TL ödeme yapılacak! 1-2-3-4 çocuklu ailelere 2 ayda 1 verilecek! e-Devlet’ten kontrol edin! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Öksüz ve Yetim Yardımı kimlere verilir?

Öksüz ve Yetim Yardım programına başvuru, öncelikle çocuğun sağ olan anne veya babası tarafından yapılır.

PTT hesabına 1430 TL ödeme yapılacak! 1-2-3-4 çocuklu ailelere 2 ayda 1 verilecek! e-Devlet’ten kontrol edin! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Anne ve babanın her ikisinin de ölmüş olduğu durumda başvurunun çocuğun yasal vasisi tarafından (resmi vasilik belgesi veya adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde beraber yaşadıklarına dair belge ile birlikte başvurmak kaydıyla) yapılması gerekmektedir.

PTT hesabına 1430 TL ödeme yapılacak! 1-2-3-4 çocuklu ailelere 2 ayda 1 verilecek! e-Devlet’ten kontrol edin! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Öksüz ve Yetim Yardımı kapsamında hangi kuruma başvuru yapılması gerekiyor?

İkamet ettiğiniz il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına başvuruda bulunulabilir.

PTT hesabına 1430 TL ödeme yapılacak! 1-2-3-4 çocuklu ailelere 2 ayda 1 verilecek! e-Devlet’ten kontrol edin! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Öksüz ve Yetim Yardımı kapsamında vasi ve velinin olmaması halinde kim tarafından başvuru yapılabilir?

Çocuğun yasal vasisi olmaması veya yasal vasinin çocukla birlikte aynı hanede yaşamaması durumunda, başvurular çocukla birlikte aynı hanede yaşayan 18 yaş üstü akrabası tarafından yapılabilir.

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