1-2-3-4 çocuklu ailelere 2 ayda 1 verilecek! PTT hesabına 1430 TL ödeme yapılacak! e-Devlet'ten kontrol edin! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Devlet tarafından birçok alanda yardım ödemesi sağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere çok sayıda başlık altında sosyal yardım verilmeye 2023 yılında da tam gaz devam ediliyor. Sosyal yardımlar konusunda oldukça aktif bir çalışma gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı belirlenen şartları taşıyan herkesi yardımlardan yararlandırıyor. Bu kapsamda 600 TL ile 1430 TL destek ödemeleri gündeme geldi. Peki, kimler yararlanacak? İşte tüm merak edilenler!