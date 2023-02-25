1-12. sınıf arası okuyan tüm öğrenciler dikkat! Bunu muhakkak yapın! 1-2-3 çocuklu ailelere 3.100-4.855 TL'lik destek başlıyor!
Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik oluşturulmuş bir hizmettir. Bu hizmet, devletin vatandaşlarına sunduğu bir destek programıdır. Bu programın asıl amacı öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamak, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaktır. Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ya da bilinen adıyla SED ödemeleri son olarak ortalama 2.337 TL'den 3.038 TL'ye yükseldi.
25.02.2023 16:24 - Son Güncelleme: 25.02.2023 16:24
Devlet tarafından vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çeşitli destek ödemeleri yapılmaktadır. sağlanmaktadır. Bu destekler arasında aylık maddi yardım, sağlık yardımı, konut yardımı, gıda yardımı ve eğitim yardımı gibi çeşitli yardımlar yer almaktadır. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi pek bilinmeyen destek ödemeleri arasındadır. 2023 yılıyla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde verilen SED yardımı ödemesinin tutarında artış yaşandı.
2 KAPSAMDA ÖDENİYOR
Ödemeler öğrenim seviyesine göre değişkenlik gösteriyor. Geçici ve süreli olarak yapılan SED destek ödemeleri çocuğu eğitim gören hanelere verilmektedir.