0.79, 0.69, 0.95, 1.25, 1.29 ve 1.35 alayı faiz oranlarıyla veriliyor! Konut kredisinde ne kadar ödeyeceğinizi anında öğrenin!

Kira ödemekten sıkılan vatandaşlar amacıyla başlatılan bu kredi kampanyası, yaz aylarında da devam edecektir. Koronavirüs pandemi salgını sebebiyle oluşturulan faiz indirimleri devam etmektedir. Ev sahibi olmak isteyenlerin Halkbank üzerinden alacakları bu konut kredisi ile eş güdümlü başka bankaların da incelemelerini yaparak basit kredi imkanlarından faydalanmaktadırlar.