0.79, 0.69, 0.95, 1.25, 1.29 ve 1.35 alayı faiz oranlarıyla veriliyor! Konut kredisinde ne kadar ödeyeceğinizi anında öğrenin!
Türkiye'de 2007 senesinde yasalaşan mortgage ya da başka adıyla konut kredisi ile seneler süresince kira ödemek yerine, aylık ödeme koşullarınıza ideal uzun vadelerde konut kredisi çekerek bir ev sahibi olmak olası oluyor. Bu anlamda bankalar 0.79, 0.69, 0.95, 1.25, 1.29 ve 1.35 faiz oranlarıyla konut kredisi olanağı sunuyor. Konut kredisi ile satın alacağınız gayrimenkulün yalnızca %25'ini peşin ödeyerek konut kredisi almanız olası olabiliyor. Konut kredisi çekme şartları bankadan bankaya farklılık gösterse de esas alınan kriter; kredi notunuz ve geliriniz oluyor. Peki konut kredisi şartları nelerdir? En çok ne kadar konut kredisi kullanabilirsiniz?
15.10.2021 09:45
- Son Güncelleme: 15.10.2021 09:45
Kira ödemekten sıkılan vatandaşlar amacıyla başlatılan bu kredi kampanyası, yaz aylarında da devam edecektir. Koronavirüs pandemi salgını sebebiyle oluşturulan faiz indirimleri devam etmektedir. Ev sahibi olmak isteyenlerin Halkbank üzerinden alacakları bu konut kredisi ile eş güdümlü başka bankaların da incelemelerini yaparak basit kredi imkanlarından faydalanmaktadırlar.
FİNANSBANK
Konut Kredisi
Aylık Taksit
1.786,43 TL
Faiz Oranı
% 1,48
Toplam Ödeme
216.172,06 TL
DENİZBANK
Aylık Taksit
1.943,18 TL
Faiz Oranı
% 1,68
Toplam Ödeme
235.500,20 TL