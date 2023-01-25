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Haberler Ekonomi 0,69 ve 0,89 oranlı Halkbank yeni evim konut kredisi! TOKİ'den ev alamayan üzülmesin! Başvurular başladı! Daire almak hayal değil...

0,69 ve 0,89 oranlı Halkbank yeni evim konut kredisi! TOKİ'den ev alamayan üzülmesin! Başvurular başladı! Daire almak hayal değil...

Konut kredisi faiz oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TOKİ sosyal konut kampanyasının ardından orta gelirliye konut kredisi kampanyası ev almak isteyenleri heyecanlandırdı. Halkbank, Ziraat Bank ve Vakıfbank gibi kamu bankaları ise en uygun konut kredisi kampanyalarını başlattı. Bu nedenle uygun taksitlerle ev sahibi olmak isteyenler oldukça heyecanlı. İşte Halkbank konut kredisi kampanyaları ve faiz oranları...

takvim.com.tr
25.01.2023 12:40 - Son Güncelleme: 25.01.2023 12:40
0,69 ve 0,89 oranlı Halkbank yeni evim konut kredisi! TOKİ’den ev alamayan üzülmesin! Başvurular başladı! Daire almak hayal değil...

Halkbank tarafından yapılan konut kredisi kampanyaları büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İşte Halkbank konut kredisi faiz oranları ve kampanyalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
0,69 ve 0,89 oranlı Halkbank yeni evim konut kredisi! TOKİ’den ev alamayan üzülmesin! Başvurular başladı! Daire almak hayal değil...

HESAPLI EVİM KONUT KREDİSİ

Bütçenize en uygun vade ve ödeme seçenekleri sunarak, ev sahibi olmanıza imkân tanıyan kredi.

0,69 ve 0,89 oranlı Halkbank yeni evim konut kredisi! TOKİ’den ev alamayan üzülmesin! Başvurular başladı! Daire almak hayal değil...

1 milyon 200 bin TL'ye kadar olan evler için başlatılan 1.29 faizli 2. el konut kampanyası başvuruları başladı.

0,69 ve 0,89 oranlı Halkbank yeni evim konut kredisi! TOKİ’den ev alamayan üzülmesin! Başvurular başladı! Daire almak hayal değil...

HESAPLI EVİM KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

Kredi Tutarı: 500.000,00 TL
Faiz Oranı: %1,29
Taksit Sayısı: 120 ay
Taksit Tutarı: 8.214,35 TL
Geri Ödenecek Toplam Tutar: 985.721,83 TL

0,69 ve 0,89 oranlı Halkbank yeni evim konut kredisi! TOKİ’den ev alamayan üzülmesin! Başvurular başladı! Daire almak hayal değil...

Kredi Tutarı: 700.000,00 TL
Faiz Oranı: %1,29
Taksit Sayısı: 120 ay
Taksit Tutarı: 11.500,09 TL
Geri Ödenecek Toplam Tutar: 1.380.010,69 TL

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