0.69 faizle konut kredisi hesaplama! TOKİ Orta Gelir kampanyası Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Kuveyt Türk ezber bozdu! 15 yıl vade 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 5.000.000 TL geri ödeme tablosu!
Kredi faiz oranları hakkında aramalar hız kazandı. TOKİ Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyasının detayları bugün belli oldu. Yüzde 1'in altında düşük kredi faizi ile hayata geçirilecek kampanyada 1-2 yıl ödemesiz dönem de planlanıyordu. Bakan Nebati tüm detayları bugün açıkladı. Peki, TOKİ konut kampanyasında faiz indirimi kaç oldu? Hesaplama tablosu haberimizde...
04.01.2023 10:33 - Son Güncelleme: 04.01.2023 11:00