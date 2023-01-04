0.69 faizle konut kredisi hesaplama! TOKİ Orta Gelir kampanyası Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Kuveyt Türk ezber bozdu! 15 yıl vade 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 5.000.000 TL geri ödeme tablosu!

Kampanya kapsamında İstanbul 1. bölge, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm iller 3. bölge olarak belirlendi.

Bankalar tarafından sağlanacak finansman 1. bölge olan İstanbul'da en fazla 5 milyon TL olacak.