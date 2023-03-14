0.69 faizle 1 milyon TL kredi mest etti! 2 yıl ödemesiz Kentsel Dönüşüm kredisi Halkbank, Ziraat, Vakıfbank ezber bozdu! 15 yıl vade 1.0000 TL geri ödeme taksit tablosu!

Beklenen İstanbul depremi için kentsel dönüşüm süreci hızlanıyor. Hükümet bir yandan 11 ili vuran deprem felaketi nedeniyle devletin tüm imkanlarını seferber ederken, bir yandan da ülke genelinde kentsel dönüşüm planlarını faaliyete geçirmeye hazırlanıyor.