0.69 faiz orta gelir konut kredisi hesaplama! Ziraat, Vakıf, Halkbank, Finans tek tek yeniledi! 15 yıl (180 ay) vade 1.000.000-2.000.000-3.000.000-4.000.000-5.000.000 TL geri ödeme, taksit hesabı!

Orta gelirliye yönelik yeni konut finansman modeliyle "Yeni Evim Kampanyası"na ilişkin detaylar netleşti. Kampanya 81 ilde geçerli olacak. Bu bağlamda, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve katılım bankalarının konut kredisi faiz oranları hakkında aramalar hız kazandı. Peki, kim ne kadar geri ödeme yapılacak? Orat Gelir konut kredisi faiz indirimi ne kadar olacak? İşte geri ödeme tablosu!