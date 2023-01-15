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Haberler Ekonomi 0.69 faiz orta gelir konut kredisi hesaplama! Ziraat, Vakıf, Halkbank, Finans tek tek yeniledi! 15 yıl (180 ay) vade 1.000.000-2.000.000-3.000.000-4.000.000-5.000.000 TL geri ödeme, taksit hesabı!

0.69 faiz orta gelir konut kredisi hesaplama! Ziraat, Vakıf, Halkbank, Finans tek tek yeniledi! 15 yıl (180 ay) vade 1.000.000-2.000.000-3.000.000-4.000.000-5.000.000 TL geri ödeme, taksit hesabı!

Ev sahibi olmak isteyenlere yönelik yeni müjdeler peş peşe duyuruldu. Orta gelirliye konut kredisi paketi ile sıfır ev alacaklar 0.69 faizle kredi alabilecek. Üstelik 180 ay vade (15 yıl) ile kolay ödeme seçeneği rahatlatacak. 0.69 faizle 500.000, 1.000.000-2.000.000-3.000.000-4.000.000-5.000.000 TL konut kredisi çekmek isteyenler geri ödemeyi aylık ne kadar, kaç TL yapacaklarını merak edip araştırmaya başladı. Peki, 0.69 faizle 180 ay vade hesaplama nasıl yapılır? İşte aylık ödeme tutarları haberimizde yer alıyor.

takvim.com.tr
15.01.2023 13:41 - Son Güncelleme: 15.01.2023 13:41
0.69 faiz orta gelir konut kredisi hesaplama! Ziraat, Vakıf, Halkbank, Finans tek tek yeniledi! 15 yıl 180 ay vade 1.000.000-2.000.000-3.000.000-4.000.000-5.000.000 TL geri ödeme, taksit hesabı!

Orta gelirliye yönelik yeni konut finansman modeliyle "Yeni Evim Kampanyası"na ilişkin detaylar netleşti. Kampanya 81 ilde geçerli olacak. Bu bağlamda, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve katılım bankalarının konut kredisi faiz oranları hakkında aramalar hız kazandı. Peki, kim ne kadar geri ödeme yapılacak? Orat Gelir konut kredisi faiz indirimi ne kadar olacak? İşte geri ödeme tablosu!

GALERİ DEVAM EDİYOR
0.69 faiz orta gelir konut kredisi hesaplama! Ziraat, Vakıf, Halkbank, Finans tek tek yeniledi! 15 yıl 180 ay vade 1.000.000-2.000.000-3.000.000-4.000.000-5.000.000 TL geri ödeme, taksit hesabı!

0.69 FAİZ ORANIYLA KREDİ ÖDEME TABLOSU 2023!

0.69 faiz orta gelir konut kredisi hesaplama! Ziraat, Vakıf, Halkbank, Finans tek tek yeniledi! 15 yıl 180 ay vade 1.000.000-2.000.000-3.000.000-4.000.000-5.000.000 TL geri ödeme, taksit hesabı!

0.69 DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI
0,69 konut kredisinde temel şartlar şu şekilde olacak;

Üzerinde hiç ev bulunmaması,
Son 1 yıl içerisinde ev alınacak olan ilede ikamet ediliyor olması (3.bölge hariç),
5 yıl boyunca satışın olmaması,
Son 1 yıl içerisinde konut alınan ilde ev alım satımı yapılmaması.

0.69 faiz orta gelir konut kredisi hesaplama! Ziraat, Vakıf, Halkbank, Finans tek tek yeniledi! 15 yıl 180 ay vade 1.000.000-2.000.000-3.000.000-4.000.000-5.000.000 TL geri ödeme, taksit hesabı!

İŞTE MERAK EDİLEN 15 SORUNUN YANITI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,sosyal medya hesabından orta gelirliye yönelik yeni konut finansman modeliyle hayata geçirilen "Yeni Evim Kampanyası"na ilişkin merak edilen 15 sorunun yanıtını paylaştı.

0.69 faiz orta gelir konut kredisi hesaplama! Ziraat, Vakıf, Halkbank, Finans tek tek yeniledi! 15 yıl 180 ay vade 1.000.000-2.000.000-3.000.000-4.000.000-5.000.000 TL geri ödeme, taksit hesabı!

Yeni Evim kampanyası hangi illeri kapsayacak, kaç konut kampanya kapsamında olacak?

Kampanya 81 ilde geçerli olacak, ilk etapta 100 bin konutun satışı planlanıyor.

Peşinat ödenecek mi?

Konut bedelinin yüzde 10'u peşin alınacak, dileyen daha fazla da ödeyebilecek.

Kampanyaya ikinci el evler dâhil olacak mı?

Kampanyada sıfır evler olacak. Emlak Konut Genel Müdürlüğü'nün ürettiği projeler; GYODER, İNDER, KONUTDER, İMKON ile Türkiye Müteahhitleri Birliği'ne bağlı olan şirketlerin projeleri ve 81 ilin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri; teknik ve mali kriterleri karşıladıkları takdirde bu sürece dâhil olacaklar.

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