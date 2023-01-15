0.69 faiz orta gelir konut kredisi hesaplama! Ziraat, Vakıf, Halkbank, Finans tek tek yeniledi! 15 yıl (180 ay) vade 1.000.000-2.000.000-3.000.000-4.000.000-5.000.000 TL geri ödeme, taksit hesabı!
Ev sahibi olmak isteyenlere yönelik yeni müjdeler peş peşe duyuruldu. Orta gelirliye konut kredisi paketi ile sıfır ev alacaklar 0.69 faizle kredi alabilecek. Üstelik 180 ay vade (15 yıl) ile kolay ödeme seçeneği rahatlatacak. 0.69 faizle 500.000, 1.000.000-2.000.000-3.000.000-4.000.000-5.000.000 TL konut kredisi çekmek isteyenler geri ödemeyi aylık ne kadar, kaç TL yapacaklarını merak edip araştırmaya başladı. Peki, 0.69 faizle 180 ay vade hesaplama nasıl yapılır? İşte aylık ödeme tutarları haberimizde yer alıyor.
Orta gelirliye yönelik yeni konut finansman modeliyle "Yeni Evim Kampanyası"na ilişkin detaylar netleşti. Kampanya 81 ilde geçerli olacak. Bu bağlamda, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve katılım bankalarının konut kredisi faiz oranları hakkında aramalar hız kazandı. Peki, kim ne kadar geri ödeme yapılacak? Orat Gelir konut kredisi faiz indirimi ne kadar olacak? İşte geri ödeme tablosu!
0.69 DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI
0,69 konut kredisinde temel şartlar şu şekilde olacak;
Üzerinde hiç ev bulunmaması,
Son 1 yıl içerisinde ev alınacak olan ilede ikamet ediliyor olması (3.bölge hariç),
5 yıl boyunca satışın olmaması,
Son 1 yıl içerisinde konut alınan ilde ev alım satımı yapılmaması.
Yeni Evim kampanyası hangi illeri kapsayacak, kaç konut kampanya kapsamında olacak?
Kampanya 81 ilde geçerli olacak, ilk etapta 100 bin konutun satışı planlanıyor.
Peşinat ödenecek mi?
Konut bedelinin yüzde 10'u peşin alınacak, dileyen daha fazla da ödeyebilecek.
Kampanyaya ikinci el evler dâhil olacak mı?
Kampanyada sıfır evler olacak. Emlak Konut Genel Müdürlüğü'nün ürettiği projeler; GYODER, İNDER, KONUTDER, İMKON ile Türkiye Müteahhitleri Birliği'ne bağlı olan şirketlerin projeleri ve 81 ilin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri; teknik ve mali kriterleri karşıladıkları takdirde bu sürece dâhil olacaklar.