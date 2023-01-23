0,69-0.99.1.29 faiz oranı düğün bayram ettirecek! Ocak-Şubat 2023 KONUT-TAŞIT kredi faiz oranları tablosu! Az önce müjde geldi! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, Kuveyt...

Binlerce kişi bankaların kendisine özel sunulan teklifleri merak ediyor. Çeşitli dönemlerde faizleri değiştiren bankalar bunları resmi internet siteleri üzerinden açıklıyor. Aynı zamanda yeni kampanyalar ise dikkatleri üzerine çekti. Ayın belirli tarihlerinde kamu bankaları ve özel bankalar ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları değiştirdi. Hesaplamalar bankaların internet siteleri üzerinden rahatlıkla yapabilmektedir. Peki, 2023 konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları kaç TL oldu? İşte merak edilenler!