0.69-0.99-1.20 faiz oranı mest etti! Ocak 2023 KONUT-TAŞIT kredi faiz oranları tablosu! Az evvel müjde geldi: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, İş, Finansbank...

Kredi çekecekleri ilgilendiren bir son dakika geldi. İhtiyaç, konut ve taşıt kredilerinde güncel faiz oranlarında bankalar değişikliğe gitti. Bilindiği üzere kredi çekecek kişiler en uygun şartlarda kredi kullanımı sağlamak istiyor. Bu kapsamda en merak edilen konulardan biri hangi bankaların kredi faiz oranlarında daha düşük olduğu. İşte en güncel kredi faiz oranları haberimizde...