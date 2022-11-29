00.01!e kadar almayın! Bu gece akaryakıta İNDİRİM geliyor! İstanbul, Ankara 29 Kasım 2022 Opet, Shelli BP benzin, motorin, LPG güncel fiyatları...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Yeni gelen indirim müjdesiyle birlikte vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. 29 Kasım Shell, Opet motorin fiyatları ne kadar? Motorine indirim ne zaman gelecek? İşte güncel akaryakıt fiyatları ve tüm merak edilenler...
29.11.2022 09:48 - Son Güncelleme: 29.11.2022 09:48
Brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.