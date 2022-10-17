0 ve 2. el araçlarda İNDİRİM! İstanbul'da 320 bin TL'lik 2012 model Ford 16.000,00 TL'ye bedava gibi! ÖTV müjdesi öncesi Ekim ucuz OTOMOBİL FİYATLARI!
0 ve 2. el otomobil almak isteyen vatandaşlar internet üzerinden ya da, galeriye giderek otomobil fiyatlarına göz atıyor. Ancak araba almanın tek yolları bunlar değil. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) icradan otomobil satıyor. Türkiye'nin 81 ilinde onlarca marka ve modelde arabalar çok çok uygun fiyata anahtar teslim yapılıyor. İstanbul'da 320 bin TL'lik 2012 model Ford 16.000,00 TL'ye bedava gibi! İşte ÖTV müjdesi öncesi Ekim ucuz OTOMOBİL FİYATLARI! Fiat, Ford, Hyundai, Renault, Opel, Dacia, Volkswagen, Kia...
ÖTV indirim müjdesi beklenirken bir yandan da 0 ve 2. el araçlarda son fiyat listesi merak ediliyor. Son dönemlerde sosyal medyada ilk araba alacaklara 5 yıl satmama şartının geleceği böylelikle de ÖTV'siz araba satılmaya başlanacağı iddia ediliyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmezken SGK'dan İstanbul'da 320 bin TL'lik 2012 model Ford 16.000,00 TL'ye satılacağı duyuruldu. İşte Ekim ayında otomobil markalarının fiyat listesi ve SGK icralık araçlar...
Teminat bedeli olarak 16.000,00 TL talep ediliyor. Açık arttırma ile satılacak söz konusu araç için ihane tarihi 24.10.2022 olarak duyuruldu.
SGK'NIN DİĞER İCRADAN SATIŞA ÇIKARDIĞI OTOMOBİLLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hyundai i20 100 PS 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)
Liste fiyatı 444.000 TL
1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli) - 477.500 TL
1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik - 486.500 TL
1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) - 512.000 TL
1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik 528.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT - 518.000 T