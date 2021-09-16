0 model ve 2. el araba fiyatları ne kadar oldu? 40.000 ve 53.000 TL indirim! Ağızlar sulandı! Fiyata yansıdı! Toyota Corolla, Fiat Egea Sedan, Volkswagen Golf...

40.000 ve 53.000 TL indirim! Ağızlar sulandı! Matrah güncellemesi ile eş güdümlü anahtar teslim fiyatı 320 bin TL'ye kadar olan otomobillerde 40 bin ile 53 bin TL arasında ucuzlama bekleniyor. Sıfır otomobil satışında Özel Tüketim Vergisi birtakım modellerde düşürülerek 2021 model vasıtalar 150 bin TL seviyesine geriledi. Markaların Eylül ayı kampanyalı fiyatlarını açıklamasının sonrasında satışlar da patladı. Peki 150 bin liraya alınacak sıfır otomobiller neler?