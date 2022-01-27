0 faizle 100 bin TL kredi! Şimdi al 2024'te ödemeye başla! A'dan Z'ye kadar tüm şartlar açıklandı: Lise, üniversite mezunu herkes başvurabilir!
Faizsiz kredi avantajı geldi. Krediye başvuran sıfır faizle 100 bin TL kredi çekebilecek. Aynı zamanda bu krediyi 24 ayda geri ödüyor. Kredi geri ödemesinde hiçbir şekilde faiz ve komisyon ödemesi bulunmuyor. 31 Mart'a kadar başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. 100 bin TL kredi kullanımının geri ödemesi de 100 bin TL olacak. Peki, kim faizsiz 100 bin TL kredisi alabilir? 0 faizli kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!
0 faizli kredi imkanının tüm detayları açıklandı. 100 bin liraya kadar sıfır faizle kredi kullanımı yapabilirsiniz. Başvurular için internet (e-Devlet) üzerinden katılım sağlayabilirsiniz. 31 Mart son müracaat tarihi olarak belirlendi. 24 ayda geri ödenecek kredilerde faiz dışında komisyon ödemesi de yapılmayacak. 100 bin lira kredi kullanımının geri ödemesi de 100 bin lira olacak. Peki, kimler başvurabilir? İşte konu hakkında merak edilenler...
KOSGEB olarak pandemiden zarar gören işletmelerin istihdamlarını korumak, gördükleri yan etkileri azaltmak ve istihdam sayısını arttırmak amacıyla yeni bir destek programı açıklandığını belirten Çepni, "Bu kapsamda mikro işletmelere alacakları kişi başına 100 bin TL destek verilecek. Mikro işletmeler iki kişiye kadar eleman alabiliyorlar. Küçük işletmelerde alacakları kişi başına 100 bin TL destek alabilirken beş kişiye kadar iş imkanı verebiliyorlar" dedi.