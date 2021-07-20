%0 faiz ile kredisiz (kredi kullanmadan) otomobil nasıl alınır? Sıfır faiz ile faizsiz satılan yeni araba satış kampanyaları!

Yüzde 0 faizle yani faizsiz kredi ile satışa çıkarılan birtakım araba modelleri bulunuyor. Firmaların hem binek hemde ticari vasıtalar amacıyla uyguladıkları bu kampanyaları sizlerle paylaşıyoruz. Araç alabilmek ya da aracınızı güncellemek adına yeni arayışlar ve incelemeler içerisine girmeniz mümkün. Bankaların faiz oranları, otomobil kampanyaları ve indirimleri, vasıta alacağınız bayinin anlaşmalı bulunduğu finans kuruluşları gibi çeşitli olarak çoğu inceleme yapabilirsiniz. Otomobilinizi kredisiz taksitle ya da senetle alabilmek istiyorsanız ilgi etmeniz gereken birtakım haller vardır. Bu haller bilhassa ödeme yönteminizi ve mali gücünüzü belirlemektir.