0- 6 yaş aralığında yer alan tüm ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına aylık ödeme yapılıyor! 2 yada bir paranızı alın

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesi aracılığı ile yayınlanmış olan Çoklu Doğum Yardımı detaylarına göre söz konusu yardımdan, çoklu doğum yöntemi ile dünyaya gelmiş olan çocukların ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile yararlanılabileceği bilgisi kaydedildi.