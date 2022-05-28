0- 6 yaş aralığında yer alan tüm ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına aylık ödeme yapılıyor! 2 yada bir paranızı alın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mayıs ayı sosyal yardım ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Derya Yanık tarafından yapılan açıklamalara göre kurumun 3 farklı başlık altında ihtiyaç sahiplerine ulaştığı ve toplamda 295 milyon TL tutarında ödeme yapılacağı bilgisi kaydedildi. İşte bakanlık tarafından hizmete sunulan sosyal yardım modellerine ilişkin ayrıntılar
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Eğitim Desteği!
Bakan Yanık'ın yaptığı açıklamalardan sonra sıklık ile araştırılan yardım modellerinden birisi olan Şartlı Eğitim Desteği modelinin ayrıntıları belli oldu. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına, 2 ayda bir ödenen eğitim desteği tutarları şu şekilde açıklandı:
- İlkokula giden erkek: 55 TL
- İlkokula giden kız: 60 TL
- Ortaöğretim erkek: 70 TL
- Ortaöğretim kız: 90 TL
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Çoklu Doğum Desteği!
Bakan Derya Yanık'ın Çoklu Doğum Yardımı hizmetine ilişkin yaptığı açıklamalardan sonra söz konusu yardım modelinin ayrıntıları araştırılmaya başlandı. Bakanlık, resmi internet sitesi aracılığı ile yardıma ilişkin bilinmesi gereken tüm detayları paylaştı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesi aracılığı ile yayınlanmış olan Çoklu Doğum Yardımı detaylarına göre söz konusu yardımdan, çoklu doğum yöntemi ile dünyaya gelmiş olan çocukların ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile yararlanılabileceği bilgisi kaydedildi.