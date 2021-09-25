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Haberler Ekonomi 0-15 yaş arasında çocuğunuz varsa yaşadınız! 2 bin 860 lira cep harçlığı ve 400 lira destek verilecek! Almak için ise...

0-15 yaş arasında çocuğunuz varsa yaşadınız! 2 bin 860 lira cep harçlığı ve 400 lira destek verilecek! Almak için ise...

2 bin 860 lira cep harçlığı ve 400 lira destek açıklaması heyecan yarattı! Çocuk sahibi olan kadınların iş hayatında yer alması amacıyla pek çok destek sağlanıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) doğrultusundan düzenlenen işbaşı eğitim programlarına ve meslek kurslarına katılan annelere hem harçlık hem de bakım desteği olanağı bulunuyor. Sanayi sektöründeki mesleklere dair kurs ve programlarına katılan annelere, şayet çocuğu 2-5 yaş arasındaysa ilaveten aylık 400 lira da bakım desteği veriliyor.

takvim.com.tr
25.09.2021 14:27 - Son Güncelleme: 25.09.2021 14:27
0-15 yaş arasında çocuğunuz varsa yaşadınız! 2 bin 860 lira cep harçlığı ve 400 lira destek verilecek! Almak için ise...

İşbaşı eğitim programlarına ya da meslek kurslarına katılan annelere hem günlük 110 lira cep harçlığı hem de aylık 400 lira bakım desteği ödeniyor. İşte merak edilen tüm detaylar...

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0-15 yaş arasında çocuğunuz varsa yaşadınız! 2 bin 860 lira cep harçlığı ve 400 lira destek verilecek! Almak için ise...

0-15 YAŞ ARASI ÇOCUĞUNUZ VARSA...

İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından faydalanan, akabinde işbaşı eğitim programlarına ya da meslek kurslarına katılan bayanlara günlük 110 lira veriliyor.

0-15 yaş arasında çocuğunuz varsa yaşadınız! 2 bin 860 lira cep harçlığı ve 400 lira destek verilecek! Almak için ise...

Sanayi sektöründeki mesleklere dair kurs ve programlarına katılan annelere, şayet çocuğu 2-5 yaş arasındaysa ilaveten aylık 400 lira da bakım desteği veriliyor.

0-15 yaş arasında çocuğunuz varsa yaşadınız! 2 bin 860 lira cep harçlığı ve 400 lira destek verilecek! Almak için ise...

SAĞLIK DA KAPSAMDA

Anneler işbaşı eğitim programlarına ya da meslek kurslarına katılarak aylık (26 gün üzerinden) 2 bin 860 lira cep harçlığı ve 400 lira bakım desteği alabiliyor.

0-15 yaş arasında çocuğunuz varsa yaşadınız! 2 bin 860 lira cep harçlığı ve 400 lira destek verilecek! Almak için ise...

İşbaşı eğitim programları; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en çok 6 ay olarak uygulanıyor.

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