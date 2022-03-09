💰 Para parayı çekecek! Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Mevduat faizleri dibi görmeden yetişin! İşte 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar
Türk Lirası birikimi olanlar bankaların vadeli mevduat hesapları ile kazanmaya devam ediyor! 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında son haftalarda faiz oranlarının düşüşe geçmesinin ardından en yüksek oranlara sahip bankaları tercih etmek isteyenler ise yeniden araştırmalarına başladılar. Özellikle birçok piyasada görülen riskler sonrasında TL mevduat hesaplarına ilginin artması bu alanda yeni kampanyaların da ortaya çıkmasını sağladı. Peki en yüksek 32 günlük vadeli mevduat faizi hangi bankada? İşte en yüksek faiz veren bankalar
09.03.2022 12:25 - Son Güncelleme: 09.03.2022 12:29