💣 Merkez Bankası faiz kararı ile kredi bombası gümledi!🌪17 MART KREDİ - MEVDUAT FAİZ ORANLARI: Ziraat, Vakıf, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut YENİ kredi faiz oranları!

Merkez Bankası politika faiz kararının gündemde olmasıyla birlikte vatandaşlar tarafınca bankaların güncel kredi faiz oranları araştırılmaya başlandı. Kredi çekecek vatandaşlar en uygun, avantajlı kredi hesabı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Merkez Bankası kararı sonrası ihtiyaç, konut, taşıt kredileri ne kadar oldu? Sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Öte yandan 32 günlük mevduat faiz oranları da araştırılıyor. İşte 2022 Mart ayı Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankaların kredi faiz oranları güncel listesi...