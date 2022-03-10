📣 Konut kredisine en düşük aylık taksiti hangi banka veriyor? Peşinat yok! 120-180 ve 250 ay vadeli hesaplama! Akbank, Garanti, Finansbank...
Konut kredisi faiz oranları özel bankalarda da düşmeye başladı. 2022 yılında iyice artan ev fiyatlarına karşı ev sahibi olmak isteyen vatandaşların finansman arayışları devam ediyor. Ancak yüksek peşinat ve yüksek faiz oranları bu hayallerinin suya düşmesine neden oldu. Akbank, QNB Finansbank ve Garanti BBVA'nın peşinat derdini ortadan kaldıran cazip kredi fırsatları, satın almak istediğiniz evin tamamı için destek sağlıyor. İşte en uygun konut kredileri fırsatları
👉 Akbank Peşinatsız Konut Kredisi
Akbank faiz oranlarını düşürerek peşinatsız konut kredileri sunmaya devam ediyor. %1,80'den başlayan avantajlı faiz oranları ile konut kredisi kullanabileceğiniz banka, en uygun vade avantaları ile dilediğiniz evi satın almanız için evin tamamına kredi tahsis etmektedir.
Peşinat ödemek istemeyen veya yeni evlenenler için avantajlı bir kredi fırsatı olarak tanıtılan Akbank Peşinatsız Konut Kredisi, aylık düşük taksit oranları ile geri ödemelerini yaparak kira öder gibi ev sahibi olmak isteyenlere destek oluyor.
Her bütçeye uygun geri ödeme planları ile Akbank konut kredilerini kullanarak rahatça istediğiniz ev için finansman desteğinden yararlanabilirsiniz.
👉 Peşinatsız 180 Ay Vadeli QNB Finansbank Konut Kredisi
Peşinat ödeme derdini ortadan kaldıran QNB Finansbank, 180 ay vade seçenekleriyle tüm ev sahibi olmak isteyenlere rahat bir ödeme planı sunuyor. Üstelik satın alacağınız evin %100'üne kadar kredi kullanarak hayallerinizdeki evi almayı ertelemek istemeyenlere destek verilecek.