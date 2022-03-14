💼 4 milyonun maaşına %65 zam gelecek! ⏳ 3600 ek göstergede kum saati doluyor! Emekli memura 3'lü kazanç! Maaş + 1.250 lira + ikramiye 30 bin TL...

Türkiye'de milyonlarca kişinin gündeminde geniş yer edinen 3600 ek gösterge memur ve emekli maaşlarında ciddi oranda artışlara neden olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından 3600 ek gösterge çalışmaları son sürat devam ediyor. 3600 ek göstergenin özellikle emeklileri nasıl etkileyeceği merak ediliyor. 2022 emekli maaşlarına yapılan zam oranlarının netleşmesinin ardından 3600 ek gösterge ile aynı yıl içinde bir kere daha maaşlarda artış yaşanacak. 2. toplantı bu çarşamba günü gerçekleşecek. Peki, kimler 3600 ek gösterge ile kim ne kadar maaş alacak? İşte detaylar!