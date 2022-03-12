📣 2022 MART YENİ sigara fiyatları Kent, Maltepe, Tekel, Winston, Parliament, Marlboro... JTİ-BAT-Philip Morris SİGARAYA ZAM var mı?
📣 Sigara zammı ile ilgili araştırma yapan tiryakiler 'Güncel sigara fiyat listesi 2022!' şeklinde aramalara başladı. Maltepe, Tekel 2000, Winston, Parliament sigara fiyatları ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sık sık yapılıyor. Sigara ve alkol grubuna yapılan yüzde 47'lik ÖTV artışı fiyatları da zamlandırmıştı ve Ocak 2022 sigara fiyatları açıklanınca hemen incelenmeye başlanmıştı. Öte yandan sigaraya yeni zam var mı? Sorusu ile ilgili aramalar yapılmaya başlandı. İşte haberimizden son dakika açıklamalara ve 2022 Mart ayı güncel sigara fiyat listesine bakabilirsiniz!
12.03.2022 08:55 - Son Güncelleme: 12.03.2022 08:55
Mart 2022 sigara zammı var mı? Tüm illerden tiryaki içiciler güncel fiyatlarla ilgili bilgi edinmek istiyor ve her gün araştırmalar yapılıyor. Sigara ve alkol grubuna Ocak 2022'de yapılan yüzde 47'lik ÖTV artışı sonrasında BAT, JTI, Philip Morris grubu sigara çeşitlerine zam yaptığını tek tek açıklamıştı. Mart ayında yeni bir zam gelip gelmeyeceği konuşulurken güncel sigara fiyat listesi 2022 oldukça merak edildi. Peki Maltepe, Tekel 2000, Winston, Parliament, Samsun ve daha pek çok sigara markası kaç TL'da satılıyor?
Marlboro Red/Touch: 25,00 TL
Parliament: 25,50 TL
Parliament Midnight Blue: 24,50 TL
Murattı: 23,00 TL
Murattı Blu: 22,00 TL