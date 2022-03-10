📣 2022 MART YENİ sigara fiyatları! JTİ-BAT-Philip Morris SİGARAYA ZAM var mı? Kent, Maltepe, Tekel, Winston, Parliament, Marlboro güncel

Mart 2022 sigara zammı var mı? Tüm illerden tiryaki içiciler güncel fiyatlarla ilgili bilgi edinmek istiyor ve her gün araştırmalar yapılıyor. Sigara ve alkol grubuna Ocak 2022'de yapılan yüzde 47'lik ÖTV artışı sonrasında BAT, JTI, Philip Morris grubu sigara çeşitlerine zam yaptığını tek tek açıklamıştı. Mart ayında yeni bir zam gelip gelmeyeceği konuşulurken güncel sigara fiyat listesi 2022 oldukça merak edildi. Peki Maltepe, Tekel 2000, Winston, Parliament, Samsun ve daha pek çok sigara markası kaç TL'da satılıyor?