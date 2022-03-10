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Haberler Ekonomi 📣 2022 MART YENİ sigara fiyatları! JTİ-BAT-Philip Morris SİGARAYA ZAM var mı? Kent, Maltepe, Tekel, Winston, Parliament, Marlboro güncel

📣 2022 MART YENİ sigara fiyatları! JTİ-BAT-Philip Morris SİGARAYA ZAM var mı? Kent, Maltepe, Tekel, Winston, Parliament, Marlboro güncel

Sigara zammı ile alakalı tetkik yapan tiryakiler 'Güncel sigara fiyat listesi 2022!' şeklinde aramalara başladı. Maltepe, Tekel 2000, Winston, Parliament sigara fiyatları ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sık sık yapılıyor. Sigara ve alkol grubuna oluşturulan yüzde 47'lik ÖTV artışı fiyatları da zamlandırmıştı ve Ocak 2022 sigara fiyatları açıklanınca anında incelenmeye başlanmıştı. Öte yandan sigaraya yeni zam istikbal mi? Sorusu ile alakalı aramalar yapılmaya başlandı. İşte haberimizden son dakika açıklamalara ve 2022 Mart ayı güncel sigara fiyat listesine bakabilirsiniz!

10.03.2022 09:20 - Son Güncelleme: 10.03.2022 09:20
📣 2022 MART YENİ sigara fiyatları! JTİ-BAT-Philip Morris SİGARAYA ZAM var mı? Kent, Maltepe, Tekel, Winston, Parliament, Marlboro güncel

Mart 2022 sigara zammı var mı? Tüm illerden tiryaki içiciler güncel fiyatlarla ilgili bilgi edinmek istiyor ve her gün araştırmalar yapılıyor. Sigara ve alkol grubuna Ocak 2022'de yapılan yüzde 47'lik ÖTV artışı sonrasında BAT, JTI, Philip Morris grubu sigara çeşitlerine zam yaptığını tek tek açıklamıştı. Mart ayında yeni bir zam gelip gelmeyeceği konuşulurken güncel sigara fiyat listesi 2022 oldukça merak edildi. Peki Maltepe, Tekel 2000, Winston, Parliament, Samsun ve daha pek çok sigara markası kaç TL'da satılıyor?

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📣 2022 MART YENİ sigara fiyatları! JTİ-BAT-Philip Morris SİGARAYA ZAM var mı? Kent, Maltepe, Tekel, Winston, Parliament, Marlboro güncel

MART 2022 SİGARAYA ZAM VAR MI?

Mart 2022 sigara zammına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Haberimiz içerisinden mevcut, güncel sigara zammı fiyatlarına ulaşabilirsiniz.

📣 2022 MART YENİ sigara fiyatları! JTİ-BAT-Philip Morris SİGARAYA ZAM var mı? Kent, Maltepe, Tekel, Winston, Parliament, Marlboro güncel

PHİLİP MORRİS

Marlboro Edge: 23,00 TL

Marlboro Edge Blue/Sky: 23,00 TL

Marlboro Touch Blue/ Gray/White: 24,00 TL

📣 2022 MART YENİ sigara fiyatları! JTİ-BAT-Philip Morris SİGARAYA ZAM var mı? Kent, Maltepe, Tekel, Winston, Parliament, Marlboro güncel

Marlboro Red/Touch: 25,00 TL

Parliament: 25,50 TL

Parliament Midnight Blue: 24,50 TL

Murattı: 23,00 TL

Murattı Blu: 22,00 TL

📣 2022 MART YENİ sigara fiyatları! JTİ-BAT-Philip Morris SİGARAYA ZAM var mı? Kent, Maltepe, Tekel, Winston, Parliament, Marlboro güncel

Lark: 22,00 TL

Chesterfield: 21,50 TL

L&M: 21,50 TL

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