YÖK'ten flaş YKS açıklaması, detaylar belli oldu! YÖK Başkanı Erol Özvar 'Yapabiliriz' diyerek duyurdu! Lise 2,3,4. sınıflar, üniversite öğrencileri...
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan son dakika flaş açıklamalar geldi. Geçtiğimiz hafta sonu üniversite sınavı YKS'nin 3 oturumda oluşan TYT, AYT ve YDT testleri uygulandı. Hayalindeki üniversiteye kaydolmayı amaçlayan yüzbinlerce aday 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavına katıldı. Gözler şimdi YKS sonuçlarındayken "üniversite sınavının kaldırılması" tartışmalarına ilişkin Özvar'ın açıklamaları gündeme geldi. "Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bizlere bir talimatı olursa...''
YÖK'ten flaş YKS açıklaması, detaylar belli oldu! YÖK Başkanı Erol Özvar 'Yapabiliriz' diyerek duyurdu! Ortaokul, Lise 1,2,3,4. sınıflar ve üniversite öğrencileri dikkat!
ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?
ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilanının ardından tercih süreci de başlayacak.
Üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı. Tercih tarihleri belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.
YKS sınavına ilişkin açıklamada bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli şu ifadelere yer verdi:
"Biz gençliği sınavlarla ve karnelerle bulmadık. Bu yolda da kaybetmeyeceğiz. Ümit ediyorum ki geniş ve gerçekçi bir mutabakat ortamı kurularak üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler çok uzak değildir.