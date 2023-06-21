YÖK’ten flaş YKS açıklaması, detaylar belli oldu! YÖK Başkanı Erol Özvar ’Yapabiliriz’ diyerek duyurdu! Lise 2,3,4. sınıflar, üniversite öğrencileri...

YKS sınavına ilişkin açıklamada bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli şu ifadelere yer verdi:

"Biz gençliği sınavlarla ve karnelerle bulmadık. Bu yolda da kaybetmeyeceğiz. Ümit ediyorum ki geniş ve gerçekçi bir mutabakat ortamı kurularak üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler çok uzak değildir.