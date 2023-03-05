YÖK’ten flaş karar, değişti! Erol Özvar ’Bahar dönemi’ diyerek o illeri açıkladı! 2 yıllık ön lisans, hazırlık, 1,2,3,4,5,6. sınıf öğrencileri...

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, deprem felaketi sonrası illerin tekrar kalkınmasında üniversitelere önemli roller düştüğünü belirterek, "2022-2023 bahar döneminin uzaktan eğitim ile sağlanmasına daha önce karar verilmişti. Ön lisans, lisans ve lisansüstü bölümler için bir dizi kararlar aldık. Buna göre 20 Şubat'ta bahar dönemi başlayacak. Alınan kararlar nisan ayı başı itibarıyla yeniden gözden geçirilerek uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitimin harlanmasıyla hibrit eğitim de değerlendirilecektir" açıklamasında bulundu.