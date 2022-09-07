yokatlas.yok.gov.tr: YKS ek tercih kılavuzu PDF indir! YKS 2. ek tercih robotu 2022 ile tercih YAP! 150-160-180-200-300-400 puanla alan 2-4 yıllık üniversiteler (boş kontenjan, taban puanları)
Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından açıklandı. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, herhangi lisan veya önlisans programına yerleşemeyen adayların gözü ek tercih sürecine çevrilmişti. Ek tercih dönemi bugün itibariyle başladı. Peki, YKS ek tercih nasıl yapılır? 150-160-180-200-300-400 puanla alan 2-4 yıllık üniversiteler hangileri? TKS 2. ek tercih boş kontenjanlar ve taban puanları açıklandı mı? İşte merak edilenler!
Ek tercih taban puanları boş kontenjanlar 2022! Üniversiteye gidecek olan öğrenciler tarafından YKS ilk tercih dönemi sona erdi. İlk tercihlerin açıklanmasının ardından herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ek tercihler için araştırmalara başladı. ÖSYM duyurusuyla birlikte ek tercih dönemi bugünden itibaren başladı. Lisans veya önlisans programına yerleşmek isteyen adaylar ise tercih yaparak ek tercih döneminden faydalanacak. İşte yokatlas.yok.gov.tr: YKS ek tercih kılavuzu PDF indir! 150-160-180-200-300-400 puanla alan 2-4 yıllık üniversiteler (boş kontenjanlar ve taban puanları)
YKS EK TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
YKS ek tercih işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecek. Adaylar, tercihlerini, 7-13 Eylül 2022 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.
YKS EK YERLEŞTİRME NEYE GÖRE YAPILIR?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.
YKS EK TERCİHLER TAKVİMİ!
YKS ek tercihler için beklenen açıklama YÖK tarafından yapıldı. Açıklamaya göre YKS ek tercih takvimi şöyle belirlendi;
YKS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ: 7 Eylül - 13 Eylül
YKS EK YERLEŞTİRME İÇİN ÜCRET ÖDEMELERİ: 14 Eylül
YKS EK YERLEŞTİRME ELEKTRONİK KAYITLARI: 25 Eylül - 28 Eylül
YKS ÜNİVERSİTEDE EK YERLEŞTİRME KAYITLARI: 26 Eylül - 30 Eylül
Üniversite kayıtları ise 22 Ağustos itibariyle başlamıştı.
YKS EK TERCİHLERİ BAŞVURU EKRANI
Aşağıda yer alan linke tıklayarak başvuru ekranının açılmasından itibaren tercih işlemleriniz yapabilirsiniz.