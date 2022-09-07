yokatlas.yok.gov.tr: YKS ek tercih kılavuzu PDF indir! YKS 2. ek tercih robotu 2022 ile tercih YAP! 150-160-180-200-300-400 puanla alan 2-4 yıllık üniversiteler (boş kontenjan, taban puanları)

Ek tercih taban puanları boş kontenjanlar 2022! Üniversiteye gidecek olan öğrenciler tarafından YKS ilk tercih dönemi sona erdi. İlk tercihlerin açıklanmasının ardından herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ek tercihler için araştırmalara başladı. ÖSYM duyurusuyla birlikte ek tercih dönemi bugünden itibaren başladı. Lisans veya önlisans programına yerleşmek isteyen adaylar ise tercih yaparak ek tercih döneminden faydalanacak. İşte yokatlas.yok.gov.tr: YKS ek tercih kılavuzu PDF indir! 150-160-180-200-300-400 puanla alan 2-4 yıllık üniversiteler (boş kontenjanlar ve taban puanları)