YÖK Başkanı Erol Özvar'dan açıklama: 'Tamamladık' 2023 Nisanda üniversiteler açılacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman? Kayıt, muafiyet...
Üniversitelerin ne zaman açılacağı hakkında aramalar günden güne artıyor. Bu kapsamda YÖK tarafından yapılan açıklamalar sıkı takibe alındı. Son olarak, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilecek şekilde hazırlıkların tamamlandığını bildirdi ve açılış tarihi hakkında bilgi verdi. Peki, 2023 Nisanda üniversiteler açılacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman? İşte tüm detaylar haberimizde...
Üniversiteler hakkında aramalar hız kazandı. YÖK tarafından son dakika açıklama geldi ve yüz yüze eğitim için hazırlıkların tamamlandığı bildirildi. Peki, "Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler...
Depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesi nedeniyle Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerde uzaktan eğitime geçildiğini duyurmuştu. Bu noktada binlerce öğrenci "Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak, uzaktan eğitim ne zaman bitecek?" sorularına yanıt ararken bir son dakika açıklaması geldi.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK, NİSAN'DA AÇILIYOR MU?
Son dakika YÖK açıklaması ile üniversiteler ne zaman açılacak? sorusu yanıtları ve tüm detaylar şöyle;
YÖK BAŞKANI EROL ÖZVAR'DAN AÇIKLAMA: ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından YÖK tarafından öğrencileri mağdur etmemek için pek çok adım atıldı.