YÖK Başkanı Erol Özvar ’Yüz yüze eğitime geçilebilir’ diyerek müjdeledi! Üniversiteler ne zaman açılacak? Hazırlık, önlisans, lisans öğrencileri...

Üniversiteler ne zaman açılacak sorusu gündemde sıkça araştırılırken Nisan ve Mayıs ayları çok konuşulmaya başlandı. Bu noktada YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Başkan Erdoğan'ın açıklamaları yakından takip ediliyor. Şartların elverişli olması durumunda online ve yüz yüze eğitimin bir arada verildiği hibrit eğitimin değerlendirileceğinin ifade edildiği açıklamada, ''Yükseköğretim Kurulu olarak birinci önceliğimiz, yükseköğretim sistemimizin afet sonrası hızlı bir şekilde normalleştirilmesidir" denildi. Peki Üniversiteler Mayıs'ta mı açılacak? İşte detaylar...