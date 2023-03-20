YÖK Başkanı Erol Özvar tarih vererek doğruladı! Üniversitelilerin beklediği müjdeli açıklama az evvel geldi! Hazırlık, önlisans, lisans, yüksek...
Üniversitelilerde eğitim o tarihte başlıyor. YÖK son dakika açıklamaları Takvim.com.tr'de! Okullarda eğitime deprem nedeniyle ara verilmişti. Üniversitelerde de uzaktan eğitime geçme kararı alındı. Bir süredir derslerini online alan yüzbinlerce üniversite öğrencisi fakültelerine ne zaman kavuşacaklarını merak ediyor. Erol Özvar sık sık son duruma ilişkin bilgiler vererek öğrencilerin kafalarındaki soru işaretlerini gideriyor. Bu noktada üniversiteler ne zaman açılacak sorusuna da yanıt veren Özvar tarih bile verdi. İşte son dakika gelişmenin ayrıntıları.
Son dakika üniversitelerde yüz yüze eğitim başladı mı, ne zaman başlayacak belli oldu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'dan peş peşe flaş açıklamalar geldi. Deprem felaketi nedeniyle üniversitelerin hazırlık, 1,2,3,4,5,6. sınıflarında okuyan öğrenciler uzaktan eğitime geçmişti. Bu noktada yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı sıklıkla araştırılıyordu. Başkan Özvar daha önce de Nisan ayını işaret etmişti. Yeni açıklama öğrencilere müjde niteliğinde geldi. ''Yüz yüze ve hibrit eğitime geçilebilir" Peki üniversiteler ne zaman açılacak?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onay vermesi halinde Nisan ayında üniversitelerde yüz yüze eğitime geçiş için hazırlıkların tamamlandığını doğruladı.