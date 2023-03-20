YÖK Başkanı Erol Özvar tarih vererek doğruladı! Üniversitelilerin beklediği müjdeli açıklama az evvel geldi! Hazırlık, önlisans, lisans, yüksek...

Son dakika üniversitelerde yüz yüze eğitim başladı mı, ne zaman başlayacak belli oldu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'dan peş peşe flaş açıklamalar geldi. Deprem felaketi nedeniyle üniversitelerin hazırlık, 1,2,3,4,5,6. sınıflarında okuyan öğrenciler uzaktan eğitime geçmişti. Bu noktada yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı sıklıkla araştırılıyordu. Başkan Özvar daha önce de Nisan ayını işaret etmişti. Yeni açıklama öğrencilere müjde niteliğinde geldi. ''Yüz yüze ve hibrit eğitime geçilebilir" Peki üniversiteler ne zaman açılacak?