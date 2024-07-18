YÖK Atlas Tercih Atlası HUKUK FAKÜLTESİ başarı sıralaması ve taban puanları TAM LİSTE! HUKUK SIRALAMA 2024! En yüksek- en düşük....

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, hukuk fakültelerine olan ilgi bir kez daha arttı. YKS sonuçlarının duyurulmasının ardından adayların büyük bir çoğunluğu, üniversite tercih süreçlerine odaklandı. Her yıl yüksek bir rağbet gören hukuk fakülteleri, bu yıl da adayların en çok merak ettiği bölümler arasında yer alıyor. YÖK Atlas platformu üzerinden, devlet ve vakıf üniversitelerinin hukuk bölümlerine ait taban puanlar ve başarı sıralamaları yoğun bir şekilde sorgulanıyor. İşte 2024 yılında hukuk fakültelerinin taban puanları ve başarı sıralamalarına dair detaylı bilgiler...