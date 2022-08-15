YÖK ATLAS ÖSYM 150 - 180 - 200 puanla alan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversiteler LİSTESİ! YKS TYT AYT ek tercih üniversite BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI 2022!
YKS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Bir üniversiteye ve bölüme yerleşemeyen adaylar ek tercih yapacak. YKS 2. Ek tercihlerin alımıyla ilgili kılavuzun erişime açılıp açılmadığı merak ediliyor. Kılavuzla birlikte adaylar üniversite boş kontenjanları, taban puanları görüntüleyebilecek. ÖSYM resmi sitesi üzerinden yayımlacak kılavuzda lisans ve önlisans programlarının listesi yer alacak. Peki YÖK TYT AYT ek tercih üniversite BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI 2022 açıklandı mı? 140-150-160-170-180-190-200 puanla alan üniversiteler ve bölümler hangileri? İşte YÖK ATLAS 2 yıllık ve 4 yıllık üniversiteler LİSTESİ!
YÖK TYT AYT ek tercih üniversite BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI 2022 adayların gündeminde yer alıyor. 140-150-160-170-180-190-200 puanla alan üniversiteler ve bölümler merak ediliyor. ÖSYM tarafından gelen son dakika açıklamasıyla YKS tercih sonuçları açıklandı. YKS 2. Ek tercihlere ilişkin kılavuzun da erişime açılması bekleniyor. Bugün itibarıyla açıklanan tercih sonuçlarıyla brilikte ek tercihler araştırılmaya balandı. Peki YÖK ATLAS ÖSYM 150 - 180 - 200 puanla alan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversiteler LİSTESİ belli ooldu mu? İşte yanıtları...
Son dakika haberi.... 2022-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı.
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2022-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, ''Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 15 Ağustos 2022 tarihinde saat 08.00'den itibaren öğrenebileceklerdir. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.'' denildi.
YKS EK TERCİH NE ZAMAN 2022?
2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınladı. 2022 ÖSYM YKS tercih kılavuzuna göre, ek yerleştirmelerin nasıl yapılacağan ilişkin detaylar paylaşıldı. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir.