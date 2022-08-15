YÖK ATLAS ÖSYM 150 - 180 - 200 puanla alan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversiteler LİSTESİ! YKS TYT AYT ek tercih üniversite BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI 2022!

YÖK TYT AYT ek tercih üniversite BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI 2022 adayların gündeminde yer alıyor. 140-150-160-170-180-190-200 puanla alan üniversiteler ve bölümler merak ediliyor. ÖSYM tarafından gelen son dakika açıklamasıyla YKS tercih sonuçları açıklandı. YKS 2. Ek tercihlere ilişkin kılavuzun da erişime açılması bekleniyor. Bugün itibarıyla açıklanan tercih sonuçlarıyla brilikte ek tercihler araştırılmaya balandı. Peki YÖK ATLAS ÖSYM 150 - 180 - 200 puanla alan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversiteler LİSTESİ belli ooldu mu? İşte yanıtları...