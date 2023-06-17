YKS TYT 2023 öğrenci yorumları Twitter! YKS kolay mıydı zor muydu? Matematik, tarih, kimya, din, biyoloji, Türkçe, fizik, sosyal bilimler soruları nasıldı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün milyonlarca adayın katılımıyla gerçekleşti. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) her yıl milyonlarca öğrencinin katıldığı ve üniversiteye giriş için büyük öneme sahip olan bir sınav. Adaylar, sınav sonrası genellikle YKS'nin kolay mı yoksa zor mu olduğunu merak ediyor. Peki, YKS kolay mıydı zor muydu? Matematik, tarih, kimya, din, biyoloji, Türkçe, fizik, sosyal bilimler soruları nasıldı? İşte YKS TYT 2023 öğrenci yorumları Twitter!