YKS TYT 2022 ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER! YKS zor muydu, kolay mıydı? TYT Türkçe-Matematik-Fen, Tarih, Sosyal Bilimler, Din, Kimya, Biyoloji, Fizik soruları nasıldı?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT bugün sabah 10.00'da başladı ve 12.30'da sona erdi. Adayların üniversiteyi kazanmak için yarıştığı sınavda milyonlarca kişi ter döktü. Sınavın hemen ardından soruların yayınlanıp yayınlamadığı merak konusu oluyor. Peki, YKS zor muydu, kolay mıydı? TYT Türkçe-Matematik-Fen ve Sosyal Bilimler, Din, Kimya, Biyoloji soruları nasıldı? İşte sınava dair merak edilenler ve öğrenci yorumları!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu bugün gerçekleştirildi. Sınava katılım sağlayan milyonlarca kişi YKS'nin hemen ardından soru ve cevap anahtarına odaklanarak doğru ve yanlışlarını kontrol etmek istiyor. Peki, YKS TYT 2022 soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı? TYT Türkçe-Matematik-Fen ve Sosyal Bilimler soruları nasıldı? İşte sınava dair merak edilenler...
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS TYT AYT sınav sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.
SINAV PUANI BARAJI UYGULAMASI KALDIRILDI
Bu yıl YKS'de SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanının hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.