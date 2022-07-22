YKS tercihi yapacak adaylara 3 bin lira ödeme müjdesi! KYK 550 lira + 12 ay 36 bin TL burs verilecek! Bu bölümlerden mezun olanlar hemen işe girecek
Üniversite tercihi yapacak YKS adaylarını ilgilendiriyor. Bu üniversiteyi tercih edenlere 36 bin TL burs verilecek. 27 Temmuz tarihinde başlayacak YKS tercih dönemi heyecanla beklenirken flaş bir gelişme yaşandı. Üniversite adaylarının kendi okullarını seçmeleri için harekete geçen kurumlar burs kampanyası başlattı. YKS adayları tercihlerinde puanlarını göz önüne alarak tercih yapacak. Söz konusu kurum da adayları cezbedecek bir duyuru yaptı. İşte detaylar...
22.07.2022 17:42 - Son Güncelleme: 22.07.2022 17:42
YKS tercih dönemi yaklaşıyor. Yüzbinlerce aday önümüzdeki hafta üniversite tercihi yapacak. Tercih sayısı bu yıl 24. Adaylar puanlarına göre diledikleri üniversite ve bölümleri tercih edebilecek. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak. Tercihler 5 Ağustos'a kadar http://osym.gov.tr adresinden yapılacak. Tercih dönemi için bekleyiş devam ederken o 2 bölümü seçen öğrencilere burs verileceği duyuruldu. İşte ayrıntılar...