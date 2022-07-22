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Haberler Eğitim YKS tercihi yapacak adaylara 3 bin lira ödeme müjdesi! KYK 550 lira + 12 ay 36 bin TL burs verilecek! Bu bölümlerden mezun olanlar hemen işe girecek

YKS tercihi yapacak adaylara 3 bin lira ödeme müjdesi! KYK 550 lira + 12 ay 36 bin TL burs verilecek! Bu bölümlerden mezun olanlar hemen işe girecek

Üniversite tercihi yapacak YKS adaylarını ilgilendiriyor. Bu üniversiteyi tercih edenlere 36 bin TL burs verilecek. 27 Temmuz tarihinde başlayacak YKS tercih dönemi heyecanla beklenirken flaş bir gelişme yaşandı. Üniversite adaylarının kendi okullarını seçmeleri için harekete geçen kurumlar burs kampanyası başlattı. YKS adayları tercihlerinde puanlarını göz önüne alarak tercih yapacak. Söz konusu kurum da adayları cezbedecek bir duyuru yaptı. İşte detaylar...

22.07.2022 17:42 - Son Güncelleme: 22.07.2022 17:42
YKS tercihi yapacak adaylara 3 bin lira ödeme müjdesi! KYK 550 lira + 12 ay 36 bin TL burs verilecek! Bu bölümlerden mezun olanlar hemen işe girecek

YKS tercih dönemi yaklaşıyor. Yüzbinlerce aday önümüzdeki hafta üniversite tercihi yapacak. Tercih sayısı bu yıl 24. Adaylar puanlarına göre diledikleri üniversite ve bölümleri tercih edebilecek. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak. Tercihler 5 Ağustos'a kadar http://osym.gov.tr adresinden yapılacak. Tercih dönemi için bekleyiş devam ederken o 2 bölümü seçen öğrencilere burs verileceği duyuruldu. İşte ayrıntılar...

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YKS tercihi yapacak adaylara 3 bin lira ödeme müjdesi! KYK 550 lira + 12 ay 36 bin TL burs verilecek! Bu bölümlerden mezun olanlar hemen işe girecek

Bu yıl Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Türkiye Petrolleri Anomim Ortaklığı'nın alt şirketi olan TP-OTC, YÖK iş birliğiyle öğrenci alacağını duyurdu.

YKS tercihi yapacak adaylara 3 bin lira ödeme müjdesi! KYK 550 lira + 12 ay 36 bin TL burs verilecek! Bu bölümlerden mezun olanlar hemen işe girecek

Açık deniz sondaj teknolojileri' ve 'açık deniz tabanı uygulamaları teknolojisi' olmak üzere 2 farklı bölümde başlanacak eğitimlere, 30'ar öğrenci yerleştirilecek.

YKS tercihi yapacak adaylara 3 bin lira ödeme müjdesi! KYK 550 lira + 12 ay 36 bin TL burs verilecek! Bu bölümlerden mezun olanlar hemen işe girecek

İngilizce hazırlığın zorunlu olacağı ön lisans programında eğitim süresi 3 yıl olacak.

YKS tercihi yapacak adaylara 3 bin lira ödeme müjdesi! KYK 550 lira + 12 ay 36 bin TL burs verilecek! Bu bölümlerden mezun olanlar hemen işe girecek

12 AY BOYUNCA KESİNTİSİZ BURS MÜJDESİ!

Yapılan açıklamaya göre; tüm öğrenciler için eğitim süresince 12 ay boyunca kesintisiz burs verilecek.

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