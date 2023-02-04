YKS TABAN-TAVAN PUANLARI 2023! 2-4 yıllık üniversite boş kontenjanlar, taban puanları, başarı sıralaması, yüzdelik dilimler! 100-200-250-300-400 puanla alan üniversiteler ve bölümleri...

1 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı ve şimdi adaylar tercih dönemine hazırlanıyor. Tercih yapmadan önce öğrenciler, üniversitelerin kontenjanlarını, taban puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenmek için tercih kılavuzunu incelemek istiyor. İşte 2023 YKS boş kontenjanlar, taban puanları ve başarı sıralaması sorgulama...

2 YKS TABAN PUANLARI

YKS taban puanları ve başarı sıralamalarını inceleyerek adaylar tercih listesini hazırlayacaklar. En son 2022 yılının taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı. YKS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!