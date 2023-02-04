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YKS TABAN-TAVAN PUANLARI 2023! 2-4 yıllık üniversite boş kontenjanlar, taban puanları, başarı sıralaması, yüzdelik dilimler! 100-200-250-300-400 puanla alan üniversiteler ve bölümleri...

Büyük bir heyecanla beklenen YKS sonuçları açıklandı. Şimdi öğrenciler tercih kılavuzu için araştırmalara başladı. Adaylar tercih yapmadan önce kılavuzu inceleyerek üniversitelerin kontenjanlarını, taban puanlarını ve yüzdelik dilimleri görebiliyor. Peki, 2023 YKS boş kontenjanlar, taban puanları ve başarı sıralaması sorgulama nasıl yapılır? İşte 100-200-250 puanla alan üniversiteler ve bölümler hangileri? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2023, 23:40 Güncelleme 26 Temmuz 2023, 23:40
YKS TABAN-TAVAN PUANLARI 2023! 2-4 yıllık üniversite boş kontenjanlar, taban puanları, başarı sıralaması, yüzdelik dilimler! 100-200-250-300-400 puanla alan üniversiteler ve bölümleri... 1

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı ve şimdi adaylar tercih dönemine hazırlanıyor. Tercih yapmadan önce öğrenciler, üniversitelerin kontenjanlarını, taban puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenmek için tercih kılavuzunu incelemek istiyor. İşte 2023 YKS boş kontenjanlar, taban puanları ve başarı sıralaması sorgulama...

YKS TABAN-TAVAN PUANLARI 2023! 2-4 yıllık üniversite boş kontenjanlar, taban puanları, başarı sıralaması, yüzdelik dilimler! 100-200-250-300-400 puanla alan üniversiteler ve bölümleri... 2

YKS TABAN PUANLARI
YKS taban puanları ve başarı sıralamalarını inceleyerek adaylar tercih listesini hazırlayacaklar. En son 2022 yılının taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı.

YKS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

YKS TABAN-TAVAN PUANLARI 2023! 2-4 yıllık üniversite boş kontenjanlar, taban puanları, başarı sıralaması, yüzdelik dilimler! 100-200-250-300-400 puanla alan üniversiteler ve bölümleri... 3

YKS KONTENJANLARI NEDİR?
YKS programları ve kontenjanları kılavuzu ÖSYM tarafından ön bilgi amaçlı olarak yayımlandı. ÖSYM tarafından yeni tercih kılavuzu yayımlandığı zamanda habere eklenecek.

YKS PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

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