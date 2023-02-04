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100-200-250-300-400 puanla alan üniversiteler ve bölümleri... YKS TABAN-TAVAN PUANLARI 2023! 2-4 yıllık üniversite boş kontenjanlar, taban puanları, başarı sıralaması, yüzdelik dilimler!

Büyük bir heyecanla beklenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları nihayet açıklandı. Şimdi öğrenciler tercih kılavuzunu incelemeye başladılar. Adaylar, üniversitelerin boş kontenjanlarını, taban puanlarını ve başarı sıralamalarını görebilmek için tercih yapmadan önce kılavuzu detaylıca inceliyorlar. İşte 2023 YKS'de 100, 200 ve 250 puanla alınabilecek üniversiteler ve bölümler hakkında detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2023, 09:06 Güncelleme 27 Temmuz 2023, 09:06
100-200-250-300-400 puanla alan üniversiteler ve bölümleri... YKS TABAN-TAVAN PUANLARI 2023! 2-4 yıllık üniversite boş kontenjanlar, taban puanları, başarı sıralaması, yüzdelik dilimler! 1

YKS TABAN-TAVAN PUANLARI 2023! 2-4 yıllık üniversite boş kontenjanlar... 2-4 yıllık üniversite boş kontenjanlar, taban puanları, başarı sıralaması, yüzdelik dilimler!

Tercih yapmadan önce üniversitelerin kontenjanlarını, taban puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenmek oldukça önemlidir. Bu sayede tercihlerinizi daha bilinçli bir şekilde gerçekleştirebilir ve hayallerinizdeki üniversiteye adım atma şansını yakalayabilirsiniz. İşte 2023 YKS boş kontenjanlar, taban puanları ve başarı sıralaması sorgulama...

100-200-250-300-400 puanla alan üniversiteler ve bölümleri... YKS TABAN-TAVAN PUANLARI 2023! 2-4 yıllık üniversite boş kontenjanlar, taban puanları, başarı sıralaması, yüzdelik dilimler! 2

YKS TABAN-TAVAN PUANLARI 2023! 2-4 yıllık üniversite boş kontenjanlar... 2-4 yıllık üniversite boş kontenjanlar, taban puanları, başarı sıralaması, yüzdelik dilimler!

YKS TABAN PUANLARI
YKS taban puanları ve başarı sıralamalarını inceleyerek adaylar tercih listesini hazırlayacaklar. En son 2022 yılının taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı.

YKS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

100-200-250-300-400 puanla alan üniversiteler ve bölümleri... YKS TABAN-TAVAN PUANLARI 2023! 2-4 yıllık üniversite boş kontenjanlar, taban puanları, başarı sıralaması, yüzdelik dilimler! 3

YKS TABAN-TAVAN PUANLARI 2023! 2-4 yıllık üniversite boş kontenjanlar... 2-4 yıllık üniversite boş kontenjanlar, taban puanları, başarı sıralaması, yüzdelik dilimler!

YKS KONTENJANLARI NEDİR?
YKS programları ve kontenjanları kılavuzu ÖSYM tarafından ön bilgi amaçlı olarak yayımlandı. ÖSYM tarafından yeni tercih kılavuzu yayımlandığı zamanda habere eklenecek.

YKS PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

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