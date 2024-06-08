YKS maratonu başlıyor! Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı'ndan Ali Koç'a telefon! O bölgede sınava girecekler dikkat

3 milyondan fazla adayın katılacağı 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün 10.15'te, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 17 Temmuz'da ilan edilecek. Bugün aynı zamanda Fenerbahçe yeni başkanını seçmek üzere Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na gidiyor. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda gerçekleştirilecek kongre alanına yakın birkaç okul bulunması sebebiyle ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un, kongre öncesi Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u arayarak tedbirli olunması konusunda ricada bulunduğu öğrenildi. Stadın çevresinde güvenlik önlemlerinin artırılacağı bilgisi alındı. İşte detaylar...
Bu sene 3 milyondan fazla adayın katılacağı 2024-YKS, 8-9 Haziran'da Türkiye genelindeki 81 il ve 245 sınav merkezi ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yapılacak. YKS'nin bugün saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 120 bin 878 aday katılacak. Sınav, 9 bin 855 binada ve 176 bin 851 salonda yapılacak.
TYT oturumunda 438 bin 684 kişi görev yapacak. TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.
AYT'YE KAÇ ADAY KATILACAK?
9 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum AYT'ye 2 milyon 19 bin 709 aday katılacak. Sınav, 6 bin 231 binada ve 112 bin 695 salonda düzenlenecek. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek. AYT'de 282 bin 812 kişi görev yapacak.