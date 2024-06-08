YKS maratonu başladı | 3 milyon aday ter döküyor! Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( YKS ) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı. 2024-YKS kapsamında saat 10.15'te başlayan ve 3 milyon 120 bin 878 adayın katıldığı TYT , 9 bin 855 binada ve 176 bin 851 salonda yapılıyor.

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NEDEN HIRVATİSTAN'DA DA SINAV YAPILIYOR?

Türkiye genelindeki 81 il, KKTC'nin başkenti Lefkoşa ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen TYT'de 438 bin 684 kişi görev yapacak. Sınavın Zagreb'de yapılma nedeni YKS'ye girecek olan 11 milli futbolcunun o tarihlerde Türkiye'de olmamasından kaynaklı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabında açıklama yapan ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "YKS uygulamamızı bu sene Hırvatistan'da da gerçekleştireceğiz. Gençler Hırvatistan'da bizi temsil ederken biz de milli sporcularımıza imkân sağlıyoruz. Bizim için kıymetlisiniz" dedi.