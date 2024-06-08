YKS maratonu başladı | 3 milyon aday ter döküyor! Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yurdun 81 ilinin yanı sıra Lefkoşa ve Zagreb'de düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Bazı adaylar sınava girecekleri okula son anda yetişirken geç kalanlar sınava alınmadı. YKS'nin ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Peki sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı. 2024-YKS kapsamında saat 10.15'te başlayan ve 3 milyon 120 bin 878 adayın katıldığı TYT, 9 bin 855 binada ve 176 bin 851 salonda yapılıyor.
TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.
NEDEN HIRVATİSTAN'DA DA SINAV YAPILIYOR?
Türkiye genelindeki 81 il, KKTC'nin başkenti Lefkoşa ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen TYT'de 438 bin 684 kişi görev yapacak. Sınavın Zagreb'de yapılma nedeni YKS'ye girecek olan 11 milli futbolcunun o tarihlerde Türkiye'de olmamasından kaynaklı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabında açıklama yapan ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "YKS uygulamamızı bu sene Hırvatistan'da da gerçekleştireceğiz. Gençler Hırvatistan'da bizi temsil ederken biz de milli sporcularımıza imkân sağlıyoruz. Bizim için kıymetlisiniz" dedi.