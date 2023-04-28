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Haberler Eğitim YAZ TATİLİ 4 AY MI OLACAK 2023? Tarihler netleşti! MEB takvimi ile yaz tatili ne zaman, kaç gün sürecek? Okullar ne zaman kapanacak?

YAZ TATİLİ 4 AY MI OLACAK 2023? Tarihler netleşti! MEB takvimi ile yaz tatili ne zaman, kaç gün sürecek? Okullar ne zaman kapanacak?

Okullarda yaz tatilinin ne zaman başlayıp ne zaman biteceği merak ediliyor. MEB takvimi ile yaz tatili tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 Eğitim yılının takvimi paylaşıldı. Bu sayede okulların kapanacağı tarih ve yaz tatili tarihi belli oldu. Peki Yaz tatili 4 ay mı olacak? MEB takvimi ile yaz tatili ne zaman, kaç gün sürecek? Okullar ne zaman kapanacak? İşte detaylar...

28.04.2023 12:23 - Son Güncelleme: 28.04.2023 12:26
YAZ TATİLİ 4 AY MI OLACAK 2023? Tarihler netleşti! MEB takvimi ile yaz tatili ne zaman, kaç gün sürecek? Okullar ne zaman kapanacak?

Milyonlarca öğrenci yaz tatili tarihini araştırmaya başladı. Okulların 2022-2023 Eğitim yılında 2. dönem Nisan ara tatili 17-21 Nisan tarihleri arasında yapıldı. Gözler şimdi yaz tatili tarihlerinde. İnternet arama motorlarında ''Yaz tatili 4 ay mı olacak 2023? Tarihler netleşti! MEB takvimi ile yaz tatili ne zaman, kaç gün sürecek? Okullar ne zaman kapanacak?'' sorusu sorgulanıyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...

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YAZ TATİLİ 4 AY MI OLACAK 2023? Tarihler netleşti! MEB takvimi ile yaz tatili ne zaman, kaç gün sürecek? Okullar ne zaman kapanacak?

YAZ TATİLİ OLACAK MI, NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada "2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız" dedi.

YAZ TATİLİ 4 AY MI OLACAK 2023? Tarihler netleşti! MEB takvimi ile yaz tatili ne zaman, kaç gün sürecek? Okullar ne zaman kapanacak?

Buna göre okullar 16 Haziran Cuma günü kapanacak ve yaz tatili başlamış olacak.

YAZ TATİLİ 4 AY MI OLACAK 2023? Tarihler netleşti! MEB takvimi ile yaz tatili ne zaman, kaç gün sürecek? Okullar ne zaman kapanacak?

YAZ TATİLİ 4 AY MI OLACAK 2023?

Bazı haber sitelerinde yaz tatilinin 4 ay olacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak MEB'den resmi bir açıklama yapılmadı. Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

YAZ TATİLİ 4 AY MI OLACAK 2023? Tarihler netleşti! MEB takvimi ile yaz tatili ne zaman, kaç gün sürecek? Okullar ne zaman kapanacak?

Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

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