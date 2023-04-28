YAZ TATİLİ 4 AY MI OLACAK 2023? Tarihler netleşti! MEB takvimi ile yaz tatili ne zaman, kaç gün sürecek? Okullar ne zaman kapanacak?

Milyonlarca öğrenci yaz tatili tarihini araştırmaya başladı. Okulların 2022-2023 Eğitim yılında 2. dönem Nisan ara tatili 17-21 Nisan tarihleri arasında yapıldı. Gözler şimdi yaz tatili tarihlerinde. İnternet arama motorlarında ''Yaz tatili 4 ay mı olacak 2023? Tarihler netleşti! MEB takvimi ile yaz tatili ne zaman, kaç gün sürecek? Okullar ne zaman kapanacak?'' sorusu sorgulanıyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...