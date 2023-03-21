YARIN OKULLAR VAR MI, TATİL Mİ? 22 Mart 2023 Çarşamba okul tatili olan İLLER LİSTESİ! 4 ilde 3 gün daha tatil olacak! Anasınıfı, ilk-ortaokul, lise...

22 Mart 2023 Çarşamba okul tatili olan iller MEB tarafından açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Valilik tarafından okulların tatil olup olmadığı konusunda son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bugün yaptığı açıklamada Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da eğitim öğretime kademeli olarak başlanacağını duyurdu. Peki yarın okullar tatil mi, var mı? 22 Mart 2023 Çarşamba hangi illerde okullar tatil?