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Haberler Eğitim YARIN OKULLAR VAR MI, TATİL Mİ? 14 Mart 2023 Salı okul tatili olan iller LİSTESİ! MEB son dakika açıklama! Anaokulu, ilk ve ortaöğretim...

YARIN OKULLAR VAR MI, TATİL Mİ? 14 Mart 2023 Salı okul tatili olan iller LİSTESİ! MEB son dakika açıklama! Anaokulu, ilk ve ortaöğretim...

Salı günü okullar tatil mi, 14 Mart 2023 hangi illerde okullar açılacak soruları gündemde öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından sıkça araştırılıyor. Okul tatili olan iller listesi açıklandı. Anaokulu, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri dikkat! İşte detaylar.

13.03.2023 16:46 - Son Güncelleme: 13.03.2023 16:52
13 Mart 2023 hangi illerde okullar açılacak? PAZARTESİ OKULLAR VAR MI, TATİL Mİ? Okul tatili olan iller LİSTESİ! Anaokulu, ilk ve ortaöğretim...

Salı okulların tatil olduğu iller belli oldu. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 10 il deprem bölgesi ilan edilmişti ve okullar bu illerde 6 Şubat'ta tatil edilmişti. Henüz 2. döneme başlamamış olan öğrenciler okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika flaş açıklama geldi. Peki Salı günü okullar var mı, tatil mi?

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13 Mart 2023 hangi illerde okullar açılacak? PAZARTESİ OKULLAR VAR MI, TATİL Mİ? Okul tatili olan iller LİSTESİ! Anaokulu, ilk ve ortaöğretim...

SALI GÜNÜ OKULLAR VAR MI, TATİL Mİ?

Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da okullar henüz açılmadı. Söz konusu 4 ilde okuları 27 Mart tarihine kadar tatil olması kararlaştırıldı.

13 Mart 2023 hangi illerde okullar açılacak? PAZARTESİ OKULLAR VAR MI, TATİL Mİ? Okul tatili olan iller LİSTESİ! Anaokulu, ilk ve ortaöğretim...

13 MART 2023 HANGİ İLLERDE OKULLAR AÇILDI?

Pazartesi günü Adana, Osmaniye ve Gaziantep'te okullar açılacak. Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, okulların açılmasına yönelik çalışma ve değerlendirmelerin tamamlandığı belirtti.

13 Mart 2023 hangi illerde okullar açılacak? PAZARTESİ OKULLAR VAR MI, TATİL Mİ? Okul tatili olan iller LİSTESİ! Anaokulu, ilk ve ortaöğretim...

Gül, "Son hazırlıklarımızı gözden geçirdik. 13 Mart Pazartesi günü öğrencilerimize kavuşuyoruz" dedi.

13 Mart 2023 hangi illerde okullar açılacak? PAZARTESİ OKULLAR VAR MI, TATİL Mİ? Okul tatili olan iller LİSTESİ! Anaokulu, ilk ve ortaöğretim...

ADANA'DA DA EĞİTİM SÜRECİ BAŞLIYOR

Adana Valisi Süleyman Elban da okulların açılma tarihini sosyal medya hesabından duyurdu.

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