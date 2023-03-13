YARIN OKULLAR VAR MI, TATİL Mİ? 14 Mart 2023 Salı okul tatili olan iller LİSTESİ! MEB son dakika açıklama! Anaokulu, ilk ve ortaöğretim...
Salı günü okullar tatil mi, 14 Mart 2023 hangi illerde okullar açılacak soruları gündemde öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından sıkça araştırılıyor. Okul tatili olan iller listesi açıklandı. Anaokulu, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri dikkat! İşte detaylar.
13.03.2023 16:46 - Son Güncelleme: 13.03.2023 16:52
Salı okulların tatil olduğu iller belli oldu. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 10 il deprem bölgesi ilan edilmişti ve okullar bu illerde 6 Şubat'ta tatil edilmişti. Henüz 2. döneme başlamamış olan öğrenciler okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika flaş açıklama geldi. Peki Salı günü okullar var mı, tatil mi?
SALI GÜNÜ OKULLAR VAR MI, TATİL Mİ?
Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da okullar henüz açılmadı. Söz konusu 4 ilde okuları 27 Mart tarihine kadar tatil olması kararlaştırıldı.
ADANA'DA DA EĞİTİM SÜRECİ BAŞLIYOR
Adana Valisi Süleyman Elban da okulların açılma tarihini sosyal medya hesabından duyurdu.