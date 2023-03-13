YARIN OKULLAR VAR MI, TATİL Mİ? 14 Mart 2023 Salı okul tatili olan iller LİSTESİ! MEB son dakika açıklama! Anaokulu, ilk ve ortaöğretim...

Salı okulların tatil olduğu iller belli oldu. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 10 il deprem bölgesi ilan edilmişti ve okullar bu illerde 6 Şubat'ta tatil edilmişti. Henüz 2. döneme başlamamış olan öğrenciler okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika flaş açıklama geldi. Peki Salı günü okullar var mı, tatil mi?