Vav TV İzle
Haberler Eğitim YARIN OKULLAR TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? 2 Mayıs 2023 Salı okul var mı, ders işlenecek mi? Mayıs ayında okullar tatil mi?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? 2 Mayıs 2023 Salı okul var mı, ders işlenecek mi? Mayıs ayında okullar tatil mi?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle resmi tatil araştırılmaya başlandı. Gündemde ise okulların tatil olup olmayacağı merak konusu. Bu kapsamda arama motorlarında, "1 Mayıs 2023 okullar tatil mi? 2 Mayıs 2023 Salı okul var mı, ders işlenecek mi?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte konu hakkında merak edilenler haberimizde...

takvim.com.tr
30.04.2023 09:15 - Son Güncelleme: 30.04.2023 09:15
YARIN OKULLAR TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? 2 Mayıs 2023 Salı okul var mı, ders işlenecek mi? Mayıs ayında okullar tatil mi?

1 Mayıs "Emek ve Dayanışma Günü" tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kutlanıyor. Vatandaşlar tarafından 1 Mayıs'ın tatil olup, olmadığı merak ediliyor. Peki, 1 Mayıs 2023 okullar tatil mi? 2 Mayıs 2023 Salı okul var mı, ders işlenecek mi? Mayıs ayında okullar tatil mi? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
YARIN OKULLAR TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? 2 Mayıs 2023 Salı okul var mı, ders işlenecek mi? Mayıs ayında okullar tatil mi?

1 MAYIS PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Emek ve Dayanışma günü olarak kutlanan 1 Mayıs tarihi, resmi tatildir.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? 2 Mayıs 2023 Salı okul var mı, ders işlenecek mi? Mayıs ayında okullar tatil mi?

1 Mayıs'ta ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri birlikte anaokulu, anasınıfı gibi okul öncesi eğitim kurumları, üniversiteler ve okullar kapalı olacak.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? 2 Mayıs 2023 Salı okul var mı, ders işlenecek mi? Mayıs ayında okullar tatil mi?

Öğrenciler, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri olmak üzere toplam 3 günlük tatil yapacak. Okullarda eğitim öğretim faaliyetleri 2 Mayıs Salı günü kaldığı yerden devam edecek.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? 2 Mayıs 2023 Salı okul var mı, ders işlenecek mi? Mayıs ayında okullar tatil mi?

PAZARTESİ GÜNÜ NERELER KAPALI?

1 Mayıs resmi tatil olduğundan başta okullar, üniversiteler ve bankalar kapalı olacak.

SON DAKİKA