YARIN OKULLAR TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? 2 Mayıs 2023 Salı okul var mı, ders işlenecek mi? Mayıs ayında okullar tatil mi?

1 Mayıs "Emek ve Dayanışma Günü" tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kutlanıyor. Vatandaşlar tarafından 1 Mayıs'ın tatil olup, olmadığı merak ediliyor. Peki, 1 Mayıs 2023 okullar tatil mi? 2 Mayıs 2023 Salı okul var mı, ders işlenecek mi? Mayıs ayında okullar tatil mi? İşte detaylar...