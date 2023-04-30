YARIN OKULLAR TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? 2 Mayıs 2023 Salı okul var mı, ders işlenecek mi? Mayıs ayında okullar tatil mi?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle resmi tatil araştırılmaya başlandı. Gündemde ise okulların tatil olup olmayacağı merak konusu. Bu kapsamda arama motorlarında, "1 Mayıs 2023 okullar tatil mi? 2 Mayıs 2023 Salı okul var mı, ders işlenecek mi?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte konu hakkında merak edilenler haberimizde...
30.04.2023 09:15 - Son Güncelleme: 30.04.2023 09:15
1 Mayıs "Emek ve Dayanışma Günü" tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kutlanıyor. Vatandaşlar tarafından 1 Mayıs'ın tatil olup, olmadığı merak ediliyor. Peki, 1 Mayıs 2023 okullar tatil mi? 2 Mayıs 2023 Salı okul var mı, ders işlenecek mi? Mayıs ayında okullar tatil mi? İşte detaylar...