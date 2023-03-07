YARIN OKULLAR TATİL Mİ, VAR MI? 8 Mart 2023 Çarşamba okul tatili olan iller listesi! MEB son dakika açıklama! Adana, Kayseri, Hatay, Osmaniye...

8 Mart 2023 Çarşamba okul tatili olan iller listesi açıklandı. Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Urfa, Adıyaman'da okul okuyan öğrenciler dikkat! 7 Mart'ta Kayseri'de 4,7, 4,4 ve 4,3 büyüklüğünde depremler oldu. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. 6 dakika içinde peş peşe 3 depremin meydana gelmesinin ardından gözler okulların son durumuna çevrildi. Peki yarın okullar var mı, tatil mi? 8 Mart 2023 Çarşamba hangi illerde okullar tatil? İşte son durum...