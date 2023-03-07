YARIN OKULLAR TATİL Mİ, VAR MI? 8 Mart 2023 Çarşamba okul tatili olan iller listesi! MEB son dakika açıklama! Adana, Kayseri, Hatay, Osmaniye...
Yarın okullar var mı, tatil mi sorusu Kayseri'de meydana gelen deprem sonrası sık sık araştırılır oldu. 6 şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem 10 ili etkilemişti. Korkutan artçı depremler halen devam ediyor. Bu noktada milyonlarca öğrenci okulların son durumuna ilişkin son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan bir önceki gün Kabine Toplantısı sonrası okulların durumuyla ilgili açıklamada bulunmuştu. İşte Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Erdoğan'ın açıklamaları...
8 Mart 2023 Çarşamba okul tatili olan iller listesi açıklandı. Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Urfa, Adıyaman'da okul okuyan öğrenciler dikkat! 7 Mart'ta Kayseri'de 4,7, 4,4 ve 4,3 büyüklüğünde depremler oldu. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. 6 dakika içinde peş peşe 3 depremin meydana gelmesinin ardından gözler okulların son durumuna çevrildi. Peki yarın okullar var mı, tatil mi? 8 Mart 2023 Çarşamba hangi illerde okullar tatil? İşte son durum...
KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?
Kayseri'de meydana gelen depremin ardından öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmediğini araştırıyor. Okullardaki son durumla ilgili yoğun bir araştırma yapmaya başlayan öğrenciler ve veliler, 'Kayseri'de okullar tatil edildi mi?', 'Kayseri'de bugün okullar tatil mi?', 'Kayseri'de yarın 8 Mart 2023 okullar açık mı, kapalı mı?' şeklinde sorulara yanıt aramaya başladı.
Kayseri'de okullar tatil değil. Kentte eğitim öğretim devam ediyor. kayseri'de 7-8 Mart tarihleri için okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor.